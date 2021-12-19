2022 Sivas Cumhuriyet Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610688

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102610688 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Suşehri Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 282,15857

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 304,20992

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 200158

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610688

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Suşehri Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,15857

Tavan Puan: 304,20992

Başarı Sıralaması: 200158

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,46149

Tavan Puan: 338,37301

Başarı Sıralaması: 205174

Kontenjan 2020: 120+3

Yerleşen 2020: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,12444

Tavan Puan: 306,66996

Başarı Sıralaması : 213730

Kontenjan 2019 : 130+4

Yerleşen 2019 : 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,43375

Tavan Puan: 287,18745

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 214000

Kontenjan 2018 : 140+4

Yerleşen 2018 : 144

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.