2022 Sivas Cumhuriyet Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610688
102610688 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102610688 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Suşehri Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 282,15857
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 304,20992
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 200158
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610688
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Suşehri Sağlık Yüksekokulu
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 282,15857
Tavan Puan: 304,20992
Başarı Sıralaması: 200158
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,46149
Tavan Puan: 338,37301
Başarı Sıralaması: 205174
Kontenjan 2020: 120+3
Yerleşen 2020: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,12444
Tavan Puan: 306,66996
Başarı Sıralaması : 213730
Kontenjan 2019 : 130+4
Yerleşen 2019 : 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,43375
Tavan Puan: 287,18745
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 214000
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.