2022 tatil günleri | 2022 resmi tatilleri 2021 yılının dördüncü ayının geride kaldığı bugünlerde, yeni tip koronavirüs sebebiyle hiçbir tatilin tadını çıkaramayan vatandaşlar, bu yıldan artık tamamen umudu keserek 2022'ye dönük planlar yapmaya başladı. Bu kapsamda 2022 yılının özel günlerini, resmi ve dini tatil günlerini, bayramları araştıran internet kullanıcıları için biz de 2022 tatil günleri | 2022 resmi tatilleri bilgilerine yer verdik. İşte detaylar...

2022 TATİL GÜNLERİ | 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı Cumartesi , 1 Ocak 2022

, 1 Ocak 2022 Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi , 23 Nisan 2022

, 23 Nisan 2022 Emek ve dayanışma günü Pazar , 1 Mayıs 2022

, 1 Mayıs 2022 Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar , 1 Mayıs 2022

, 1 Mayıs 2022 Ramazan bayramı 1. günü Pazartesi , 2 Mayıs 2022

, 2 Mayıs 2022 Ramazan bayramı 2. günü Salı , 3 Mayıs 2022

, 3 Mayıs 2022 Ramazan bayramı 3. günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe , 19 Mayıs 2022

, 19 Mayıs 2022 Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma , 8 Temmuz 2022

, 8 Temmuz 2022 Kurban bayramı 1. günü Cumartesi , 9 Temmuz 2022

, 9 Temmuz 2022 Kurban bayramı 2. günü Pazar , 10 Temmuz 2022

, 10 Temmuz 2022 Kurban bayramı 3. günü Pazartesi , 11 Temmuz 2022

, 11 Temmuz 2022 Kurban bayramı 4. günü Salı , 12 Temmuz 2022

, 12 Temmuz 2022 Demokrasi bayramı Cuma , 15 Temmuz 2022

, 15 Temmuz 2022 Zafer bayramı Salı , 30 ağustos 2022

, 30 ağustos 2022 Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma , 28 Ekim 2022

, 28 Ekim 2022 Cumhuriyet bayramı Cumartesi, 29 Ekim 2022

2022 ÖZEL GÜNLERİ

Dünya gazeteciler günü Pazartesi , 10 Ocak 2022

, 10 Ocak 2022 Sevgililer günü Pazartesi , 14 Şubat 2022

, 14 Şubat 2022 Dünya kadınlar günü Salı , 8 Mart 2022

, 8 Mart 2022 Avukatlar günü Salı , 5 Nisan 2022

, 5 Nisan 2022 Anneler günü Pazar , 14 Mayıs 2022

, 14 Mayıs 2022 Babalar günü Pazar , 18 Haziran 2022

, 18 Haziran 2022 Gazeteciler ve basın bayramı Pazar , 24 Temmuz 2022

, 24 Temmuz 2022 Hayvanları koruma günü Cuma , 4 Ekim 2022

, 4 Ekim 2022 Öğretmenler günü Salı , 24 Kasım 2022

, 24 Kasım 2022 Dünya özürlüler günü Cumartesi , 3 Aralık 2022

, 3 Aralık 2022 Yılbaşı gecesi Cumartesi, 31 Aralık 2022

2022 ÖNEMLİ HAFTALARI