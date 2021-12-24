2022 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 107910449

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107910449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Çorlu Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 277,08397

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 324,79314

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 212138

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910449

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Çorlu Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 277,08397

Tavan Puan: 324,79314

Başarı Sıralaması: 212138

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,52825

Tavan Puan: 376,09791

Başarı Sıralaması: 205043

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,51022

Tavan Puan: 336,27567

Başarı Sıralaması : 205593

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,7467

Tavan Puan: 322,66219

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 179000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.