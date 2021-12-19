2022 Trakya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410696
109410696 | Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109410696 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 347,06621
Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 385,17286
Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 95315
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410696
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 347,06621
Tavan Puan: 385,17286
Başarı Sıralaması: 95315
Kontenjan 2021 – 2022 : 40
Yerleşen 2021 – 2022: 40
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,6568
Tavan Puan: 429,69646
Başarı Sıralaması: 89503
Kontenjan 2020: 40+1
Yerleşen 2020: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 357,90684
Tavan Puan: 392,73818
Başarı Sıralaması : 102652
Kontenjan 2019 : 40+1
Yerleşen 2019 : 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,90335
Tavan Puan: 408,51660
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 111000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.