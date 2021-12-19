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2022 Trakya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410696

109410696 | Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Trakya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410696

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109410696 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 347,06621

Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 385,17286

Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 95315

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410696   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 347,06621

Tavan Puan: 385,17286

Başarı Sıralaması: 95315

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,6568

Tavan Puan: 429,69646

Başarı Sıralaması:  89503

Kontenjan 2020:  40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 357,90684

Tavan Puan: 392,73818

Başarı Sıralaması :  102652

Kontenjan 2019 :  40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,90335

Tavan Puan: 408,51660

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  111000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

taban-puan.jpg

Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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