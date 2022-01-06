2022 Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410209
109410209 | Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109410209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 274,21317
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 334,36687
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 219262
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410209
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 274,21317
Tavan Puan: 334,36687
Başarı Sıralaması: 219262
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,083
Tavan Puan: 388,40730
Başarı Sıralaması: 198266
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 298,8678
Tavan Puan: 348,51335
Başarı Sıralaması : 191511
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,77209
Tavan Puan: 356,49569
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 161000
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.