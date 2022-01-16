2022 Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410227

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109410227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 445,15665

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 475,36426

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14099

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410227

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 445,15665

Tavan Puan: 475,36426

Başarı Sıralaması: 14099

Kontenjan 2021 – 2022 : 230

Yerleşen 2021 – 2022: 230

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 505,34466

Tavan Puan: 522,18262

Başarı Sıralaması: 12510

Kontenjan 2020: 220+6

Yerleşen 2020: 226

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 484,89131

Tavan Puan: 511,35620

Başarı Sıralaması : 12281

Kontenjan 2019 : 210+6

Yerleşen 2019 : 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 479,49076

Tavan Puan: 503,40801

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 12000

Kontenjan 2018 : 210+6

Yerleşen 2018 : 216

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.