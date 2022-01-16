2022 Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410227
109410227 | Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109410227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 445,15665
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 475,36426
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14099
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410227
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 445,15665
Tavan Puan: 475,36426
Başarı Sıralaması: 14099
Kontenjan 2021 – 2022 : 230
Yerleşen 2021 – 2022: 230
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 505,34466
Tavan Puan: 522,18262
Başarı Sıralaması: 12510
Kontenjan 2020: 220+6
Yerleşen 2020: 226
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 484,89131
Tavan Puan: 511,35620
Başarı Sıralaması : 12281
Kontenjan 2019 : 210+6
Yerleşen 2019 : 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 479,49076
Tavan Puan: 503,40801
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 12000
Kontenjan 2018 : 210+6
Yerleşen 2018 : 216
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.