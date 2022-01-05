2022 Türk-Alman Üni. Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109610164
109610164 | Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 109610164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoteknoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoteknoloji Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 390,09207
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 420,19117
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 51782
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109610164
ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 390,09207
Tavan Puan: 420,19117
Başarı Sıralaması: 51782
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 60
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 441,58674
Tavan Puan: 473,92432
Başarı Sıralaması: 61918
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 391,01481
Tavan Puan: 447,08782
Başarı Sıralaması : 71969
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,14081
Tavan Puan: 432,09735
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 83400
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.