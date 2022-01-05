2022 Türk-Alman Üni. Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109610164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 109610164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoteknoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoteknoloji Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 390,09207

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 420,19117

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 51782

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610164

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,09207

Tavan Puan: 420,19117

Başarı Sıralaması: 51782

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,58674

Tavan Puan: 473,92432

Başarı Sıralaması: 61918

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 391,01481

Tavan Puan: 447,08782

Başarı Sıralaması : 71969

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,14081

Tavan Puan: 432,09735

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 83400

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.