2022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300411329
300411329 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 300411329 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 22 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 345,75438
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 365,69887
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 96942
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300411329
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 345,75438
Tavan Puan: 365,69887
Başarı Sıralaması: 96942
Kontenjan 2021 – 2022 : 22
Yerleşen 2021 – 2022: 22
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 402,78713
Tavan Puan: 438,79004
Başarı Sıralaması: 96992
Kontenjan 2020: 22+0
Yerleşen 2020: 22
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 328,10766
Tavan Puan: 355,34437
Başarı Sıralaması : 139603
Kontenjan 2019 : 32+0
Yerleşen 2019 : 32
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,0837
Tavan Puan: 359,97751
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 121000
Kontenjan 2018 : 36+0
Yerleşen 2018 : 36
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.