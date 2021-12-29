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  4. 2022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300411329

2022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300411329

300411329 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300411329

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 300411329 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 22 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 345,75438

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 365,69887

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 96942

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300411329   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 345,75438

Tavan Puan: 365,69887

Başarı Sıralaması: 96942

Kontenjan 2021 – 2022 : 22

Yerleşen 2021 – 2022: 22

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 402,78713

Tavan Puan: 438,79004

Başarı Sıralaması:  96992

Kontenjan 2020:  22+0

Yerleşen 2020: 22

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,10766

Tavan Puan: 355,34437

Başarı Sıralaması :  139603

Kontenjan 2019 :  32+0

Yerleşen 2019 : 32

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,0837

Tavan Puan: 359,97751

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  121000

Kontenjan 2018 :  36+0

Yerleşen 2018 : 36

taban-puan.jpg

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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