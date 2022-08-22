İki oturumu 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, 27 Temmuz'da başlayan tercih dönemiyle birlikte üniversite tercihlerini yapmaya başlamıştı. Öğrenciler 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla sona eren YKS tercihlerinin sonuçlarını 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla sabah saatlerinde öğrenmişti. Hangi üniversitelere ve hangi bölümlere yerleştiklerini öğrenen üniversite adayları, 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 Ağustos'ta açıklanan 1. tercihlerin sonuçlarının ardından üniversite ve bölümlerin kontenjanlarının büyük bir kısmı dolmuştu. Boş kalan kontenjanlar ve herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme süreci başlayacak. Ek yerleştirmelerin ardından dolan kontenjanlar sonrası adayların kayıt işlemleri başlayacak. Kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtların ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Adayların, yerleştikleri bölüm ve üniversitelere kayıt olmaları için gerekli olan belgeler şu şekilde:

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

-Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.