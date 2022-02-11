2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu

2022 yılı üniversite sınavı başvuru tarihi merak ediliyordu. ÖSYM sisteminde YKS başvuruları için gerekli olan başvuru ekranı erişime an itibariyle açıldı. YKS'ya ilişkin tüm detaylar ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilmişti. Sınav TYT, AYT, YDT oturumlardan oluşuyor. Başvurunun nasıl gerçekleştirileceğini merak edenler 'YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022?' sorularına yanıt arıyorlar. İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu...

2022 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHİ

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde (bugün) başladı. Başvuru süresi 7 Mart tarihinde son bulacak.

YKS'da geç başvurular 16-17 Mart tarihleri arasında olacak.

YKS BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR 2022?

Sınava girecek adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafları ve eğitim bilgileri olması durumunda bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru gerçekleştirebilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi yer almayan adaylar ise ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ya da tanımlanmış başvuru merkezlerinden birinde başvuru işlemini yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine ya da ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ

YKS başvuru ücretinin başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacağı düşünülüyor. Başvuru ücreti açıklandığı anda haberimizde yer alacaktır.

YKS 2022 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştiriliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022