Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisiİştial ne demek, TDK'ya göre İştial kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzuFatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!Son dakika |MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: 29 terörist öldürüldüŞarkıcı Kalben, maskülen tarzından vazgeçti, sahneye mayosuyla çıktı! Gülşen'e meydan okudu! "Senden beklemezdim"İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Nasuh ne demek, anlamı nedir?Mehmet Ayan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Ayan'ın biyografisiOmicron varyantını keşfeden doktor Coetzee her şeyi anlattı: Hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu

2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan şekliyle 2022 üniversite sınavı başvuru tarihi 11 Şubat (bugün) tarihiyle başlıyor. Üniversitede sınavına başvuruda bulunacak kişiler 'YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022?' başlıkla aramalar yapıyorlar. İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu...

2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu

2022 yılı üniversite sınavı başvuru tarihi merak ediliyordu. ÖSYM sisteminde YKS başvuruları için gerekli olan başvuru ekranı erişime an itibariyle açıldı. YKS'ya ilişkin tüm detaylar ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilmişti. Sınav TYT, AYT, YDT oturumlardan oluşuyor. Başvurunun nasıl gerçekleştirileceğini merak edenler 'YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022?' sorularına yanıt arıyorlar. İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu...

2022 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHİ 

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde (bugün) başladı. Başvuru süresi 7 Mart tarihinde son bulacak.

YKS'da geç başvurular 16-17 Mart tarihleri arasında olacak.

2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu

YKS BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR 2022?

Sınava girecek adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafları ve eğitim bilgileri olması durumunda bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru gerçekleştirebilirler. 

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi yer almayan adaylar ise  ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ya da tanımlanmış başvuru merkezlerinden birinde başvuru işlemini yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine ya da ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu

YKS BAŞVURU ÜCRETİ

YKS başvuru ücretinin başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacağı düşünülüyor. Başvuru ücreti açıklandığı anda haberimizde yer alacaktır.

YKS 2022 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştiriliyor.

2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT