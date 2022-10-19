İnternette sıkça araştırılan ve merak edilen konulardan biri olan vasi tayini ile alakalı 2022 vasi tayini almak ne kadar sürer? Vasi tayini avukatlık ücreti ne kadar 2022? sorularının yanıtlarını sizin için hazırladık. İşte detaylar...

VASİ TAYİNİ NEDİR?

Yasa ile vesayet altına giren kişiler için yasal temsilci atanmasıdır. Tayin edilen vasi, vesayet altındaki küçüğün ya da kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle sorumludur.

2022 VASİ TAYİNİ ALMAK NE KADAR SÜRER?

Vasi tayininin sonuçlanma süresi ortalama 5 ay olsa da, dilekçe, rapor ve çeşitli nedenlere bağlı olarak değişmektedir. Ancak ortama olarak 5-6 sürmektedir. Dava kamu düzenini ilgilendirdiğinden, hakim re’sen karar verebilmektedir. Bu kapsamda davacı, mahkemeye gelmese bile hakim karar verebilmektedir

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VASİ TAYİNİ AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Vasi tayini için açılacak davaları görmek üzere tutulan avukatlara ne kadar ödeneceği de merak edilen konulardan biridir. Avukatlar için 2022 yılına dair herhangi bir kesin ücret tarifesi yoktur. Başvurulan hukuk şirketleri ve barolardan vasi tayini avukatlık ücreti öğrenmek mümkündür.