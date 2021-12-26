2022 Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109910028
109910028 | Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109910028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 345,63652
Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 371,64768
Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97082
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109910028
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 345,63652
Tavan Puan: 371,64768
Başarı Sıralaması: 97082
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,57275
Tavan Puan: 421,07661
Başarı Sıralaması: 107129
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 337,41881
Tavan Puan: 384,70014
Başarı Sıralaması : 126849
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,60718
Tavan Puan: 366,43478
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 136000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.