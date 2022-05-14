2022 yılı yaş çay sezonu açılmasına kısa bir süre kaldı. Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde yaklaşık 200 bin üretici, 800 bin dekar alanda çay hasadına başlayacak. Yaklaşık 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren taban kilo çay fiyatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize - Artvin Havalimanın açılış töreninde yaptığı konuşmada açıkladı. Bunun üzerine internette en çok araştırılan 2022 yaş çay fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Çaykur yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, belli oldu mu? soruları yanıt bulmuş oldu.

ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı çay sezonundaki yaş çay alım fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre yaş çay alım fiyatı.... oldu.

2022 YAŞ ÇAY FİYATI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

800 bin dekar alanda 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yaş çay alım fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre.... TL olarak belirlendi.

Yıllar itibariyle Yaş Çay Kg Fiyatları (2001-2021)