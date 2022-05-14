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2022 yaş çay fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Çaykur yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, belli oldu mu?

Milyonlarca vatandaşın çay sezonun açılmasından önce fiyatını merakla araştırdığı yaş çay fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası araştırılıyor. Bu kapsamda 2022 yaş çay fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Çaykur yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının yanıtları haberimizde...

2022 yaş çay fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Çaykur yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, belli oldu mu?

2022 yılı yaş çay sezonu açılmasına kısa bir süre kaldı.  Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde yaklaşık 200 bin üretici, 800 bin dekar alanda çay hasadına başlayacak. Yaklaşık 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren taban kilo çay fiyatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize - Artvin Havalimanın açılış töreninde yaptığı konuşmada açıkladı. Bunun üzerine internette en çok araştırılan 2022 yaş çay fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Çaykur yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, belli oldu mu? soruları yanıt bulmuş oldu.

2022 yaş çay fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Çaykur yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, belli oldu mu?

ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı çay sezonundaki yaş çay alım fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre yaş çay alım fiyatı.... oldu. 

2022 yaş çay fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Çaykur yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, belli oldu mu?

2022 YAŞ ÇAY FİYATI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

800 bin dekar alanda 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yaş çay alım fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre.... TL olarak belirlendi. 

2022 yaş çay fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Çaykur yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, belli oldu mu?

Yıllar itibariyle Yaş Çay Kg Fiyatları (2001-2021)
 Konvansiyonel Yaşçay KgOrganik Yaşçay Ek KgDestekleme KgBudamaTomurcuk ÇayOrganik Çay Dekar Desteği Fiyatı
Y I L IBrüt Fiyatı TLNet Fiyatı TLBrüt Fiyatı TLNet Fiyatı TLBrüt Fiyatı TLNet Fiyatı TLNet m2 Fiyatı TLKg Fiyatı TLSeviye-1 TLSeviye-2 TLSeviye-3 TL
20213.8703.785*3.630*3.5500.1300.1273.907600*650*750*800
20203.2703.1993.2303.1600.1300.1273.434575610720750
20192.9002.8362.8502.7870.1300.1272.923575500570680
20182.3202.2692.2802.2300.1300.1272.339575460520620
20172.0001.9561.9501.9070.1300.1272.016500400450540
20161.7701.7311.7301.6920.1300.1271.784400360405480
20151.5801.5451.6201.5840.1200.1181.593350335380450
20141.3801.3501.5001.4670.1200.1181.391300290330390
20131.2301.203000.1200.1181.2400260300350
20121.1001.076000.1200.1181.1090130150260
20110.9800.958000.1200.1180.98800140250
20100.8850.866000.1150.1130.89200125225
20090.7900.773000.1150.1130.7960000
20080.7370.721000.1020.1000.7430000
20070.6400.626000.0800.0780.6450000
20060.5700.557000.0800.0780.5750000
20050.5150.504000.0700.0690.5190000
20040.4600.450000.0650.0640.4640000
20030.4000.391000.0500.0490.4030000
20020.3200.313000.0000.0000.3230000
20010.2500.245000.0000.0000.2520000
Bölge Gündem Editör Ekibi
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