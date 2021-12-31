2022 Yaşar Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2060110342022 Türk Hava Kurumu Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710711Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi resmen başladı!Bu market fahiş fiyat yapanlara ders veriyor! Tüm ürünler alış fiyatına satılıyor! "Biz paranın değil milletin kölesiyiz"Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu?2022 Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910406Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor 2022? Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2022 ? Çeyrek bilet ödülü ne kadar?Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü ne zaman, ne zaman doğdu? | Muhsin Yazıcıoğlu'nun biyografisiRumeli Orhan ve Kemal kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konukları Rumeli Orhan ve Kemal şarkılarıFOX TV Mahkum 4. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Yaşar Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206011034

2022 Yaşar Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206011034

206011034 | Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Yaşar Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206011034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206011034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 342,73432

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 349,43834

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 100541

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206011034   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,73432

Tavan Puan: 349,43834

Başarı Sıralaması: 100541

Kontenjan 2021 – 2022 : 3

Yerleşen 2021 – 2022: 3

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,31076

Tavan Puan: 422,36979

Başarı Sıralaması:  99399

Kontenjan 2020:  4+0

Yerleşen 2020: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 388,73261

Tavan Puan: 403,13821

Başarı Sıralaması :  73862

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,38184

Tavan Puan: 395,78103

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  60100

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT