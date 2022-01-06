2022 Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010566
206010566 | Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206010566 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 416,61367
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 434,87593
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30800
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206010566
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 416,61367
Tavan Puan: 434,87593
Başarı Sıralaması: 30800
Kontenjan 2021 – 2022 : 9
Yerleşen 2021 – 2022: 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 474,08796
Tavan Puan: 492,67503
Başarı Sıralaması: 34420
Kontenjan 2020: 7+0
Yerleşen 2020: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 441,23153
Tavan Puan: 450,11910
Başarı Sıralaması : 35603
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 429,13373
Tavan Puan: 444,70725
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 34800
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.