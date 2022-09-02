2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili detaylar, sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki 2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

Senede 3 defa gerçekleştirilen ve ilki 10 Nisan'da olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ikincisinin ne zaman olacağı vb. sorular, sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

2022 YDS/2 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU, BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK, SON BAŞVURU TARİHİ NE?

ÖSYM'nin tüm sınavları iptal ettikten sonra düzenlediği yeni takvime göre, her yıl 3 defa düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ikincisinin başvuru tarihleri, 6-15 Eylül 2022 tarihleri olarak belirlendi. Adaylar 15 Eylül 23:59'a kadar başvurularını yapabilecek. Sınavla ilgili diğer detaylar, henüz başvuruların başlamamış ve başvuru kılavuzunun yayınlanmamış olmasından dolayı belli değil.

Başvurular alınmaya başladığında ve sınavla ilgili kılavuz yayınlandığında, diğer detaylara haberimizde yer vereceğiz.

2022 YDS/2 başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak, son başvuru tarihi ne? YDS/2 ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

YDS/2 NE ZAMAN, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2'nin gerçekleştirileceği tarihi 23 Ekim olarak duyurdu. Sınav saati henüz belli değil.

Sınav ücreti ise 185 TL olarak belirlendi.

Adaylar başvurularını tamamlamalarının ardından sınav ücretlerini internet üzerinden ya da bankalardan yatırdıkları takdirde sınava girebilecekler.

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