2022 YDS/2 son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) girecek olan adaylar başvuru tarihleriyle alakalı aramalar yapıyor. Peki 2022 YDS/2 son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak? İşte detaylar...

İrem Yıldız
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2022 YDS/2 son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?

Senede 3 defa gerçekleştirilen ve ilki 10 Nisan'da olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ikinci oturumuna girecek olan adaylar sınav ve başvuru tarihiyle alakalı internette aramalar yapıyor. Peki 2022 YDS/2 son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak? İşte detaylar...

2022 YDS/2 SON BAŞVURU TARİHİ NE, BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ikinci oturumunun başvuru tarihleri 6-15 Eylül 2022 olarak duyurulmuştu. Adaylar yarın, yani 15 Eylül 23:59'a kadar 185 TL sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek.

2022 YDS/2 son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?

YDS/2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OLACAK?

Başvurularının 6-15 Eylül 2022 tarihleri arasında alındığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 23 Ekim 2022'de saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

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