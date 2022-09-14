Senede 3 defa gerçekleştirilen ve ilki 10 Nisan'da olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ikinci oturumuna girecek olan adaylar sınav ve başvuru tarihiyle alakalı internette aramalar yapıyor. Peki 2022 YDS/2 son başvuru tarihi ne, başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak? İşte detaylar...

2022 YDS/2 SON BAŞVURU TARİHİ NE, BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ikinci oturumunun başvuru tarihleri 6-15 Eylül 2022 olarak duyurulmuştu. Adaylar yarın, yani 15 Eylül 23:59'a kadar 185 TL sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek.

YDS/2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OLACAK?

Başvurularının 6-15 Eylül 2022 tarihleri arasında alındığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 23 Ekim 2022'de saat 10:15'te gerçekleştirilecek.