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2022 YKS baraj puanı kaç? Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı? TYT ve AYT baraj puanı olacak mı?

Yükseköğretim Kurulunun son dakika açıklamasının ardından üniversiteye hazırlanan adaylar 2022 YKS baraj puanı kaç? Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı? TYT ve AYT baraj puanı olacak mı? sorularını merakla araştırmaya başladı. İşte detaylar...

2022 YKS baraj puanı kaç? Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı? TYT ve AYT baraj puanı olacak mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022 YKS'de lisans ve ön lisans tercihlerindeki 150 ve 180 olan baraj puanlarının kaldırıldığını duyurdu. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen milyonlarca öğrenci 2022 YKS baraj puanı kaç? Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı? TYT ve AYT baraj puanı olacak mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Biz de tüm ayrıntılara haberimizde yer verdik...

2022 YKS BARAJ PUANI KAÇ? ÜNİVERSİTE SINAVINDA BARAJ PUANI KALDIRILDI MI? TYT VE AYT BARAJ PUANI OLACAK MI?

2022 YKS sınavından itibaren lisans ve ön lisans tercihte 150 ve 180 olan baraj puanlar kaldırıldı.

Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

2022 YKS baraj puanı kaç? Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı? TYT ve AYT baraj puanı olacak mı?

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

2022 YKS baraj puanı kaç? Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı? TYT ve AYT baraj puanı olacak mı?

ÖZEL YETENEK PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEK

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

BAZI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI SIRASI KOŞULU DEVAM EDECEK

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecek.

2022 YKS baraj puanı kaç? Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı? TYT ve AYT baraj puanı olacak mı?

2021-TYT 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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