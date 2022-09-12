2022 YKS ek yerleştirme ne zaman bitiyor, hangi tarihte sona eriyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir?

7 Eylül'de başlayan YKS ek tercihin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki 2022 YKS ek yerleştirme ne zaman bitiyor, hangi tarihte sona eriyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte detaylar...

İrem Yıldız
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2022 YKS ek yerleştirme ne zaman bitiyor, hangi tarihte sona eriyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir?

YKS ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte tercihlerini yapmaya başlayan adaylar, sürecin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki 2022 YKS ek yerleştirme ne zaman bitiyor, hangi tarihte sona eriyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2022 YKS ek yerleştirme ne zaman bitiyor, hangi tarihte sona eriyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir?

2022 YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?

YKS tercihleriyle üniversitelere ve bölümlere yerleşen üniversite adaylarının kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte 2022 YKS ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında alınmaya başladı. Adaylar yarın, yani 13 Eylül 2022 23:59'a kadar tercih işlemlerini tamamlayabilecekler.

2022 YKS ek yerleştirme ne zaman bitiyor, hangi tarihte sona eriyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar 7 Eylül 10:00'da başlayan ve yarın yani 13 Eylül 2022 23:59'da sona erecek olan tercih döneminin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih henüz duyurulmadı. Adaylar, sonuçların açıklandığına dair duyurunun ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesinden kimlik bilgilerini girerek sonuç belgelerine ulaşabilecekler.

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