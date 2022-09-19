2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek?

Milli sporcu olmak için tercih yapmak isteyen adaylar, YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleriyle ilgili detayları internetten araştırıyor. Peki 2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

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2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek?

Spor branşlarında yetenekli ve üstün başarılı olan adayların, spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi için düzenlenen YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleriyle ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki 2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek?

2022 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Spor branşları alanında yükseköğrenim görmek isteyen adayların merakla beklediği YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihlerinin başvurularına dair araştırmalar yapılıyor. Adaylar, tercihlerin başlayıp başlamadığını, ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri 15 Eylül'de başlamıştı. Tercihlerini yapacak olan adaylar, 21 Eylül 2022 tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlayabilecekler.

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