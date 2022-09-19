2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek? Milli sporcu olmak için tercih yapmak isteyen adaylar, YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleriyle ilgili detayları internetten araştırıyor. Peki 2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercihler ne zaman sona erecek? İşte detaylar...