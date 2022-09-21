2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

ÖSYM tarafından, spor alanlarında yükseköğrenim görmek isteyen adaylar için başvuruları alındığı YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki 2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, ne zaman, hangi tarihte sona eriyor? Detaylar haberimizde...

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2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

Spor branşlarında yetenekli ve üstün başarılı olan adaylar, spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için 15 Eylül'de başlayan YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihlerini yapmaya devam ediyor. Henüz tercih işlemlerini yapmamış olan adaylar ise tercih döneminin ne zaman sona ereceğini merak edip araştırıyor. Peki 2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, ne zaman, hangi tarihte sona eriyor? İşte detaylar...

2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?

2022 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?

15 Eylül 2022 Perşembe günü itibarıyla başlayan YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihlerini henüz yapmayan adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercih işlemleri bugün, yani 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 23:59 itibarıyla sona erecek. Tercih yapacak olan adaylar, bugün gün sonuna kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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