2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri nedir, nasıl, nereden yapılır? 2022 YKS Milli Sporcu kontenjanları...

YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihi yapacak olan adayların ve böyle bir yerleştirme türünün olduğunu ilk defa öğrenen vatandaşların merak ettiği 2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri nedir, nasıl, nereden yapılır? sorularının yanıtlarını sizin için hazırladık. İşte detaylar ve 2022 YKS Milli Sporcu kontenjanları...

2022 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NEDİR, NASIL, NEREDEN YAPILIR? 2022 YKS MİLLİ SPORCU KONTENJANLARI...

Tercih yapmak isteyen adaylar, belirtilen süre zarfında 8 adet tercih yapabilecekler. Tercih listesinin dolduran adaylar, tercih dönemi bitmeden listelerinde değişiklik de yapabilecek.

YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS MİLLİ SPORCU KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Spor branşları alanında yükseköğrenim görmek isteyen adayların merakla beklediği YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihlerinin başvurularına dair araştırmalar yapılıyor. Adaylar, tercihlerin başlayıp başlamadığını, ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

2022 YKS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri 15 Eylül'de başlamıştı. Tercihlerini yapacak olan adaylar, 21 Eylül 2022 tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlayabilecekler.