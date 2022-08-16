2022 YKS yerleştirme sonuçları hakkında değerlendirme yapan YÖK Başkanı Özvar: "Öğrenci üzerinden kalite tartışması yapmayı doğru bulmuyoruz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, YÖK merkez binasında toplantı gerçekleştirerek sonuçlara dair değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs'taki okulların dışındaki tüm üniversitelerin bu yıl neredeyse yüzde 99'unun doldurulduğunu ifade eden Özvar, boş kontenjanların sayısının 13 bin olduğunu söyleyerek düşüş gerçekleştiğini aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA CİDDİ BİR ARTIŞ ORTAYA ÇIKABİLİR"

Önümüzdeki senelerde sınava girecek öğrencilerin de tercih yapacak adayların da artacağını tahmin ettiklerini söyleyen Özvar, “Üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısında yüzde 25’lik oran kaydedildi. Geçen yıl 2 milyon 627 bin başvuru sayısı bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaştı. Bu, kontenjanlara daha fazla talebin ve ilginin ortaya çıktığını gösteriyor. Geçen yıl almış olduğumuz baraj kararının arkasında yatan sebeplerden bir tanesi de önümüzdeki yıllarda üniversitelere daha fazla talebin ortaya çıkabileceği ihtimalini hesap etmemizdir. Önümüzdeki yıllarda bu seneki üniversitelere başvuran aday sayısının daha da yukarıya çıkabileceğini öngörüyoruz. Sadece dünyada değil Türkiye’de de önümüzdeki yıllarda yükseköğretime girmek isteyecek aday sayılarında ciddi bir artış ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN YENİ PROGRAMLAR AÇIYORUZ"

Değerlendirmelerine devam eden Özvar, “Geleceğin öne çıkan mesleklerini, bu meslekleri icra edecek yerli ve milli insan kaynaklarına olan ihtiyacı gözeterek üniversitelerimizde yeni programlar açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz. Bu yıl bu bakımdan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl 185 farkı program başlığı altında, 130 üniversitede 516 yeni program açılmıştır. Nitelikli insan yetiştirmek üzere bu programları açtığımızı ifade etmek isterim. YÖK olarak mevcut programların bir kısmını ıslah ediyor, bir kısmını, ortadan kaldırıyor, bir kısmını da yeni programlar açarak destekliyoruz. Öğrencilerimize yeni beceri ve yetkinlik kazandıracağına inandığımız programları açıyoruz. Bu sene yeni programlara açtığımız kontenjan sayısı 12 bin 321’i buldu. Yükseköğretim alanında öğrencilerimize bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak, programların sabit olmadığını, bu alanın fevkalade dinamik olduğunu gördüğümüzden dolayı program stokuna yenilerini ekliyoruz ve bir kısmını da ortadan kaldırıyoruz, bu programları kapatma yoluna gidiyoruz” dedi.

"ÖĞRENCİ ÜZERİNDEN KALİTE TARTIŞMASI YAPMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Sınavda barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılmasının olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden YÖK Başkanı, “Öğrenci üzerinden kalite tartışması yapmayı doğru bulmuyoruz. Kalite, ancak programlar üzerinden tartışılabilir” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrencilerin yaşadığı barınma probleminin ciddi boyutlarda olmadığına değinen Özvar,“Öncelikle barınma konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile uyumlu çalışıyor ve yurtlar konusunda planlamalar yapıyoruz. 2022-YKS sonuçlarını hemen kendileriyle paylaşıyoruz. Bakanlık da önemli bir gayret içerisindedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında bilhassa büyükşehirlerde barınma sorununun birlikte çalışmayla büyük ölçüde aşılacağına inanıyoruz. Biz, 81 ilimizden diğer illere kaç öğrencinin öğrenim görmek üzere hareket ettiğini, aynı ile diğer illerden kaç öğrencinin öğrenim görmek üzere geldiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Öğrenci hareketliliğini paylaştık, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda çalışmalarını en üst seviyede yürütmekte. Barınma sorununda inşallah önümüzdeki dönemde ciddi bir problem olmayacağına ve aşılacağına inanıyoruz.” dedi.

"VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin başvuru ve taleplerinin olduğunu belirten YÖK Başkanı, “Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin talepleri oldu. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir adım atacak ve üniversite yöneticilerle bu konuda neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dahilinde bütün üniversitelerimiz heyecanla kapılarına gelen ve aday öğrencilerimize gerekli kolaylığı gösterecektir” şeklinde konuşarak öğrencilerin sorunlarını çözmek için adımlar atacağını ifade etti.

