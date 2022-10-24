2022 Zirai İlaç Bayiliği Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler? Bayilik Sınavı 2022 ne zaman?

Zirai ilaç bayiliği almak isteyen vatandaşlar bu işi yapabilmek için ne tür yolların izlenmesi gerektiğini ve başvuru şartlarının nasıl olduğunu merak ediyor. Bayilik alabilmek için yapılacak olan sınavların hangi tarihlerin de ne zaman olduğunu merak edenler için işte cevaplar...

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2022 Zirai İlaç Bayiliği Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler? Bayilik Sınavı 2022 ne zaman?

Zirai ilaç bayiliği açarak tarımda kullanılan ilaçların satışı yapmak isteyenler bu bayiliğin nasıl ve hangi şartlarda açılacağını merak ediyor. Belirlenen bayilik şartlarını karşılayan kişilerin girmesi gereken sınavlara dair de kafasında soru işareti bulunanlar için merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte cevaplar...

2022 Zirai İlaç Bayiliği Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler? Bayilik Sınavı 2022 ne zaman?

ZİRAİ İLAÇ NEDİR?

Tarım işlerinde her türlü tehlikeden, maddeden ve zararlı etkenlerden korunmak için çeşitli kimyasalların bir araya gelmesiyle oluşturulan ilaç türüdür. Bu ilaçlar düzenli olarak kullanıldığı zaman tehlike azalır ve tarım işlerine verdiği etkiler en aza iner.

2022 Zirai İlaç Bayiliği Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler? Bayilik Sınavı 2022 ne zaman?

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİĞİ NASIL ALINIR?

Zirai ilaç bayiliği alabilmek için belirlenen başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar bilgilerini doldurarak ildeki Tarım il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapmalıdır.

2022 Zirai İlaç Bayiliği Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler? Bayilik Sınavı 2022 ne zaman?

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİĞİ ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR

Zirai ilaç bayiliği alabilmek için Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından alınacak olan belgelerin yanında bazı şartlarda vardır. Bunlardan en önemlisi TC vatandaşı olmasıdır. Daha sonra aranan şartlar şu şekildedir;

Eczacılar
Kimyagerler
Kimya mühendisleri
Ziraat mühendisleri
Orman mühendisleri
Orman endüstri mühendisleri
Bitki sağlığı derslerinden mezun olmuş teknikerler ya da ziraat teknisyenler gibi unvana veya kamu kurum kuruluşlarına bağlı kişiler belirlenen şartları sağlaması durumunda başvurularını kabul edilmesi halinde bayilik alabilirler.

2022 Zirai İlaç Bayiliği Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler? Bayilik Sınavı 2022 ne zaman?

ZİRAİ İLAÇ BAYİİ AÇMAK İÇİN GERKELİ OLAN BAŞVURU BELGELERİ

2/3 adet vesikalık resim
T.C kimlik belgesi
Başvuru dilekçesi
BKÜ (Bitkisel Koruma ürünleri) sınav başarı belgesi
Depo, bayi ve toptancılık yapılacak iş yerinin açık adresi
Mezuniyet belgesi yada diploma fotokopisi gibi evraklar

Bu belgeleri tam bir şekilde toparlayarak Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde başvuruda bulunacak olan adaylar, başvurularının kabul edilmesi halinde Bayilik Sınavlarına girebilirler.

2022 Zirai İlaç Bayiliği Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler? Bayilik Sınavı 2022 ne zaman?

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI NE ZAMAN?

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü – Bitki Koruma Ürünleri Bayii ve Toptancılık Sınavı 17 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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