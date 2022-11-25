2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar!

BOĞA

Sen herkesin hayatında olması gereken bir insansın sevgili Boğa! O kadar samimi, içten ve iyisin ki, seninle olan şükür duaları eder. Cansın, bi'tanesin. 2022 senin için diğer burçlar kadar negatif geçmemiş olabilir. Belki bu yılı o kadar da kötü hatırlamayacaksın ama daha iyisi neden olmasın? 2023'te başarılara, ışıltılara doyamayacaksın. Her konuda zirvede olacaksın. İkili ilişkilerin iyileşecek, samimiyetin dibine vuracaksın. Bu yıl aşktan da yüzün oldukça gülecek. İlişkin yoksa bütün hayatını etkileyecek, seni yükseltecek harika bir ilişkiye başlayabilirsin. İnişli çıkışlı yürüttüğün ilişkinde de ya tamamen kopacak ya da birbirinize sıkı sıkı bağlanacağınız bir sürece gireceksiniz. "Benim zaten güzel giden bir ilişkim var" diyorsan ona diyecek bir şeyimiz yok. Güzelin de güzelini yaşayacaksın. Bu yıl bambaşka bir yıl olacak. Kariyerin, eğitimin, aile ve aşk hayatında her şey tıkırında olacak. Parasal mevzularda da oldukça şanslı olduğun bir yıl olacak. Boğa sen çok şanslısın bu yıl çok!