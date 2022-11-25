2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar!

2022'ye ümitli girip umduklarını bulamasalar da 2023'te çok şanslı olacak 3 burcu sizin için hazırladık...

İrem Yıldız
Editör
YAYINLAMA
Google News
2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar! 1

Evet pandemi, ekonomi, kişisel problemler... Bu yıl belki pek iç açıcı geçmedi. 2022'ye girerken yaptığın listeler çöp oldu, hayallerin suya düştü. Tüm pozitifliğine rağmen talihsizlikler peşini bırakmadı, umutsuzluğun dibini gördün belki.

2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar! 2

Üzülme, belki 2022 senin yılın değildi ama 2023 yılında şans yüzüne gülecek! Işıl ışıl parlayacaksın, işinde, eğitiminde, ilişkinde zirveyi göreceksin! En güzel duyguları tadacaksın 2023'te. Evet sen! Peki "Sen derken?" diye soracak olursan sen kim misin? Koç, Boğa ve İkizler'sin sen! Koç, Boğa ve İkizler, sen 2023'ün en şanslı burcu olacaksın!

2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar! 3

KOÇ

Koç burcu deyince bazılarının tüyleri diken diken olur. "Koç mu? Allah evlerden uzak etsin" derler. Bu kişiler seni çekemeyenler işte. Resmen kıskanıyorlar. Girdiğin her ortama enerji yayıyorsun. Çekicisin, dikkatleri üzerinde topluyor ve ilgi çekiyorsun. Her yerde ön plandasın. Güzel sohbetin ve samimiyetin insanları çekiyor bu nedenle çok kıskanılıyorsun. 2022'de sana o kadar nazar değdi ki, üzerine kara bulut gibi kötü bir enerji çöktü. Şanssızlıklar peşini bırakmadı, talihsizliklerin en büyüklerini yaşadın. Sevgilinden ayrıldın, eğitimine ya da kariyerine yeteri kadar odaklanamadın. Şimdi tüm bunları geride bırakma zamanı. Çünkü 2023 senin yılın olacak. O kadar mutlu ve iyi olacaksın ki yaşadığın tüm olumsuzlukları unutacaksın. En büyük mutlulukları hak ettiğini, iyiye layık olduğunu unutma. Yeni yıla güzel enerjiler yolla ve tüm iyi niyetinle dua et. BEN MUTLULUĞU HAK EDİYORUM!

2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar! 4

BOĞA

Sen herkesin hayatında olması gereken bir insansın sevgili Boğa! O kadar samimi, içten ve iyisin ki, seninle olan şükür duaları eder. Cansın, bi'tanesin. 2022 senin için diğer burçlar kadar negatif geçmemiş olabilir. Belki bu yılı o kadar da kötü hatırlamayacaksın ama daha iyisi neden olmasın? 2023'te başarılara, ışıltılara doyamayacaksın. Her konuda zirvede olacaksın. İkili ilişkilerin iyileşecek, samimiyetin dibine vuracaksın. Bu yıl aşktan da yüzün oldukça gülecek. İlişkin yoksa bütün hayatını etkileyecek, seni yükseltecek harika bir ilişkiye başlayabilirsin. İnişli çıkışlı yürüttüğün ilişkinde de ya tamamen kopacak ya da birbirinize sıkı sıkı bağlanacağınız bir sürece gireceksiniz. "Benim zaten güzel giden bir ilişkim var" diyorsan ona diyecek bir şeyimiz yok. Güzelin de güzelini yaşayacaksın. Bu yıl bambaşka bir yıl olacak. Kariyerin, eğitimin, aile ve aşk hayatında her şey tıkırında olacak. Parasal mevzularda da oldukça şanslı olduğun bir yıl olacak. Boğa sen çok şanslısın bu yıl çok!

2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar! 5

İKİZLER

Şanssızlık deyince akla gelen ilk burçlardansın sen sevgili İkizler. Senin üzerine çok geliyorlar. Hayır sen çift karakterli falan değilsin, sadece ruh halin çabuk değişiyor. Olur o kadar. Şahsına münhasırsın neticede. Kıskanılıyorsun, çekemiyor kimse seni. Kötü bakışlarıyla üzerine gönderdikleri o kötü enerjiler bahtını da etkiliyor tabii. Bu yıl hiç şanslı değildin. Beklentilerin birer birer suya düştü, hayallerine ulaşamadın, dilediklerine sahip olamadın. Olsun. 2023'te şanslı olan burçlar arasında sen de varsın. Hem de o kadar şanslı olacaksın ki, sana hasetlenenler dolup taşacak. Nazar dualarını okumayı ihmal etme aman. Kimsenin nazarı değmesin yine. Sen her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyorsun. Klişe belki ama yeni yıla girmeden bir liste hazırla istersen. Dilediklerini, hayallerini alt alta bir sırala. Bak göreceksin hepsi nasıl da gerçekleşiyor. Hep pozitif ol. Senin güzel bir enerjin olsun ki kötülüğü, kötüleri çekme. 2023'te her şey gönlünce olacak. Mutluluğu hak ediyorsun!

İlgili Haberler
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
23 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Başak mutsuz hissediyor, Kovanın kafası karışık!
23 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Başak mutsuz hissediyor, Kovanın kafası karışık!
Son Haberler
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde konuşuyor
Öğrencilere Bakan Kasapoğlu'ndan müjde: "Öğrencilerin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı"
Öğrencilere Bakan Kasapoğlu'ndan müjde: "Öğrencilerin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı"
Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe| 24.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 24 Kasım 2022 Perşembe| 24.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Kadınlar gibi dans ettirip, eğleniyorlar! Erkek çocuklarına yapılan insanlık dışı eziyet "Bacha Bazi" hakkında bilinmeyenler
Kadınlar gibi dans ettirip, eğleniyorlar! Erkek çocuklarına yapılan insanlık dışı eziyet "Bacha Bazi" hakkında bilinmeyenler
Çok Okunanlar
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
Meteoroloji duyurdu: Yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur ve kar etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji duyurdu: Yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur ve kar etkili olacak! İşte il il hava durumu
Konya'da hayvan katliamı: Sosyal medya ayağa kaktı, belediye açıklama yaptı
Konya'da hayvan katliamı: Sosyal medya ayağa kaktı, belediye açıklama yaptı
Murat Çiçek Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir, Evli mi? Biyografisi
Murat Çiçek Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir, Evli mi? Biyografisi
Samimiyeti ile gönüllere taht kuran Nurullah Genç'in zarif kaleminden en güzel 10 şiir...
Samimiyeti ile gönüllere taht kuran Nurullah Genç'in zarif kaleminden en güzel 10 şiir...
7 Güzel Adam'ın incisi, zarif ruh Erdem Bayazıt'ın en güzel şiirleri...
7 Güzel Adam'ın incisi, zarif ruh Erdem Bayazıt'ın en güzel şiirleri...
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var