2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar!

KOÇ

Koç burcu deyince bazılarının tüyleri diken diken olur. "Koç mu? Allah evlerden uzak etsin" derler. Bu kişiler seni çekemeyenler işte. Resmen kıskanıyorlar. Girdiğin her ortama enerji yayıyorsun. Çekicisin, dikkatleri üzerinde topluyor ve ilgi çekiyorsun. Her yerde ön plandasın. Güzel sohbetin ve samimiyetin insanları çekiyor bu nedenle çok kıskanılıyorsun. 2022'de sana o kadar nazar değdi ki, üzerine kara bulut gibi kötü bir enerji çöktü. Şanssızlıklar peşini bırakmadı, talihsizliklerin en büyüklerini yaşadın. Sevgilinden ayrıldın, eğitimine ya da kariyerine yeteri kadar odaklanamadın. Şimdi tüm bunları geride bırakma zamanı. Çünkü 2023 senin yılın olacak. O kadar mutlu ve iyi olacaksın ki yaşadığın tüm olumsuzlukları unutacaksın. En büyük mutlulukları hak ettiğini, iyiye layık olduğunu unutma. Yeni yıla güzel enerjiler yolla ve tüm iyi niyetinle dua et. BEN MUTLULUĞU HAK EDİYORUM!