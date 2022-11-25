2022'de yüzleri pek gülmese de 2023'te "Bu yıl benim yılım" diyecek en şanslı burçlar!
2022'ye ümitli girip umduklarını bulamasalar da 2023'te çok şanslı olacak 3 burcu sizin için hazırladık...
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