2023-2024 eğitim öğretim yılı

SANKO Okulları, 2023-2024 eğitim öğretim dönemine, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır biçimde yaptığı coşkulu bir törenle başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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2023-2024 eğitim öğretim yılı

SANKO Okulları, 2023-2024 eğitim öğretim dönemine, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır biçimde yaptığı coşkulu bir törenle başladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Her geçen yıl daha da güçlenen eğitim kadromuz, gelişen fiziki ortamlarımız ve günlük eğitim uygulamalarımızla birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazırız" dedi.

"Anne ve babaları tarafından okulumuza emanet edilen sevgili öğrencilerimizi, çağdaş bir eğitim anlayışıyla yetiştirip dünyaya hazırlayacağımıza söz veriyoruz" diyen Asyalı, şunları kaydetti: "Velilerimizin okulumuza duyduğu güven bizi onurlandırırken, aynı zamanda omuzlarımıza da büyük sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, öğrencilerimize hak ettikleri en iyi eğitimi sunacağımıza söz veriyoruz."

Her zaman öğrencilerinin yanında olacaklarına vurgu yapan Asyalı, şu sözlerle öğrencilerine seslendi: "Yeni bir yıla başlarken, bilmenizi isterim ki her birinizin çok yönlü gelişimini sağlamak için buradayız. Biliyoruz ki, siz istedikten sonra her zorluğun üstesinden gelir, her türlü başarıyı elde edebilirsiniz. Yeter ki gerçek bir amacınız olsun ve bu amaca ulaşmak için çok ama çok çalışın. Biz daima yanınızda olacağız. Bir öğretmenin en mutlu olduğu an, öğrencilerinin hedeflerine ulaştığını görmek ve o başarıyı birlikte kutlayabilmektir. Unutmayın! biz size çok inanıyoruz, siz de kendinize çok güvenin."

Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamanın kendileri için anlatılmaz bir heyecan olduğunu ifade eden Asyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü okulumuz kurulduğu ilk günden beri, Atatürk ilkelerini kendimize rehber yapıp yüreği vatan, bayrak, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle dolu gençler yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam ediyoruz. SANKO Okulları olarak, yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz bir dizi tören ve etkinlikle, 100'üncü kuruluş yılında Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılığımızı ve Atatürk sevgimizi pekiştireceğiz. Yüreklerimizdeki Atatürk sevgisiyle, "Yaşasın Cumhuriyet" diye haykıracağız. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet özgürlüktür ve özgürlüğümüzün güvencesi geleceğe yön verecek yüreği vatan sevgisiyle dolu öğrencilerimizdir. Siz var oldukça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır."

2023-2024 eğitim öğretim yılı

2023-2024 eğitim öğretim yılı

2023-2024 eğitim öğretim yılı

2023-2024 eğitim öğretim yılı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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