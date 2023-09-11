2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 21 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 21 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı.

Geçtiğimiz hafta okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar için 4-8 Eylül'de uyum eğitimi verilmişti. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 74 bin okulda ve 744 bin derslikte bugün itibariyle başladı. Yaklaşık 21 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen ders başı yaptı. Öğrenciler okul üniformalarıyla sınıfları doldururken velilerse okul dışında duygu bir şekilde çocuklarını bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı. Bu kapsamda öğrencilere bin 116 çeşitten 192 milyon adet ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.

"Hayalim doktor olmak"

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı manzaraları Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Müjgan Karaçalı İlkokulunda gerçekleştirilen törenle yaşandı. Öğrenciler, törenin ardından sabah sporu yaparak ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler heyecanını dile getirdi. İkinci sınıf öğrencisi, "Bugün çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Annem babam da çok heyecanlı. Çok iyi olacağımı düşünüyorum, beni izleyenleri öpüyorum. Hayalim doktor olmak" dedi.

"Büyünce fotoğrafçı olmak istiyorum"

Birinci sınıf öğrencilerinden Çınar ise, uyum haftasında okuldan öğle vakti çıkarken artık akşam çıkacağını belirterek, "Annem televizyon izleme hakkı verecek. Bugün akşam dersten sonra oyun oynarım diye düşündüm. Büyünce fotoğrafçı olmak istiyorum" diye konuştu.

"Onları, geleceğimizi izliyoruz"

Öğrencilerin yanı sıra çocuklarını okula getiren aileler de heyecanlıydı.

Velilerden Hüseyin Yağmur, eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni ederek, "Toplumda herkesin -katkısıyla bir eğitim yılı verilmeye çalışılıyor. Bu çocukların arasında ülkemizi yönetecek valiler, devlet büyükleri çıkacak. Onları, geleceğimizi izliyoruz. Onun için heyecanlıyız" dedi.

"Afet gibi çocukları engelleyecek bir durumla karşılaşmayız"

Üçüncü sınıfa geçen çocuğunu okula getiren, Songül Ergün, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İnşallah ülkemizde deprem gibi afet gibi çocukları engelleyecek bir durumla karşılaşmayız. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlk ara tatil 13 Kasım'da

Öte yandan, birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başladı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başladı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başladı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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