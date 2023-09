2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını, ilk yerleştirme oranının yüzde 87 olduğunu bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ankara Cebeci'deki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını belirterek, başvuruların 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildiğini söyledi. "Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk" ifadeleriyle sürece ilişkin bilgi veren Bakan Bak, bu sıralamayla öğrencilerin kazandıkları okula en yakın yurtlara yerleştiğini bildirdi. Bakan Osman aşkın Bak, "Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki en yakın yurda yerleştirildiler. Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC'de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var; onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız" dedi.

Öğrencilerin yalnızca barınmada değil, pek çok alanda ihtiyaçlarına cevap verecek imkanlarla hizmet ettiklerini vurgulayan Bak, "Yurtlarımızın standartları oldukça yüksek. Tercih edilme oranımız bu iddiamızın en açık ispatı" dedi.

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık"

Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

Deprem bölgesindeki iller için karar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlara yerleştirdiklerini dile getiren Bak, "2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için "eğitimin çevrimiçi yapılması" kararı doğrultusunda söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde Bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir" dedi.

"Yurtlarımızın her geçen gün artan kapasitesi ve kalitesi ortada"

Bakan Bak, öğrencilerin ihtiyaç duydukları her anda onlara destek olacakları mesajını vererek, "Yurtlarımız, burslarımız, öğrenci kredilerimiz, gençlik merkezlerimiz, proje desteklerimiz, spor tesislerimiz ve daha niceleri ile her daim yanlarında olacağız. Gençleri merkeze alan bir hizmet anlayışına sahibiz. Yurtlarımızın her geçen gün artan kapasitesi ve kalitesi ortada. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi tarihi bir adım atarak, kredi geri ödemelerinde enflasyon etkisini ortadan kaldırdık" diye konuştu.

"Yerleştirme sürecimizin her bir aşamasında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz"

Gençlik için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bak, "Yurtlarımızda gençlerimizi büyük bir hasret ve heyecanla beklediğimizi yeniden ifade etmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarımız gençlerimiz için haftalardır hazırlık yapıyorlar. Hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur dolu bir eğitim yılı geçirmeyi ümit ediyorum. Yerleştirme sürecimizin her bir aşamasında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeniden bütün öğrencilerimize hoş geldiniz diyor ve sürecimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)