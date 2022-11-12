2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, üç formülü tek tek hesapladı

Asgari ücretin ne kadar olacağı kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alırken Vergi Uzmanı Muhammed Bayram olası zam oranları üzerinden asgari ücreti hesapladı. İşte masadaki üç formül...

Tayfun Altuntaş
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Aralık ayının ilk haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş ve kamuoyu yapılacak olan zammın ne kadar olacağını konuşuyor. Özellikle muhtemel zam oranları üzerinden asgari ücret için zam tahminleri yapılırken Vergi Uzmanı ve Ekonomist Muhammed Bayram bu konuda değerlendirmelerde bulundu.

2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, üç formülü tek tek hesapladı

Habertürk TV'de Oya Çebi'nin sunduğu Haftalık programına konuk olan Bayram olası zam oranları üzerinden asgari ücretin ne kadar olacağını hesapladı. 2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi konusundaki 3 formülü anlatan Bayram, asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda rakam verdi.

2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, üç formülü tek tek hesapladı

BİRİNCİ FORMÜL

5 bin 500 x Yüzde 40: 7 bin 700 TL

İKİNCİ FORMÜL

5 bin 500 x Yüzde 45: 7 bin 975 TL

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

5 bin 500 x Yüzde 50: 8 bin 250 TL

Muhammed Bayram, asgari ücretin 8 bin TL olacağı tahmininde bulundu.

2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, üç formülü tek tek hesapladı

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