2023 asgari ücreti için maraton başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak! İşte sendikaların asgari talepleri...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2023 asgari ücreti için maraton başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak! İşte sendikaların asgari talepleri...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 14.00'da başlayacak.

Toplantıdan asgari ücretle ilgili bir rakam çıkması beklerken tarafların önerilerini masaya getirmesi bekleniyor. Komisyonun ikinci toplantısı ise 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

2023 asgari ücreti için maraton başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak! İşte sendikaların asgari talepleri...

SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette kırmızı çizgi olan rakamı açıklayarak, "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, asgari ücret taleplerine ilişkin olarak, "Şahsi kanaatim asgari ücret 10 bin liraya tekabül etmeli. Asgari ücret ile çalışan 7 milyon vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için en azından 10 bin lira gibi bir rakamın verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2023 yılı asgari ücreti konusunda sendikanın talebini açıklayarak şunları kaydetti:

"Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 lira olmalıdır."

2023 asgari ücreti için maraton başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak! İşte sendikaların asgari talepleri...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2023 asgari ücreti için maraton başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak! İşte sendikaların asgari talepleri...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2023 asgari ücreti için maraton başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak! İşte sendikaların asgari talepleri...

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