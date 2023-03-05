2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı!

İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası üç adım atlama altın madalyanın sahibi milli sporcu Tuğba Danışmaz'ın oldu.

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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul Ataköy Atletizm Salonun'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde kadınlar 3 adım atlamada kürsünün ilk basamağında yer alan milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalyanın sahibi oldu.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı!

ÜÇ ADIM ATLAMADA ALTIN MADALYANIN SAHİBİ TUĞBA DANIŞMAZ

Yarışta 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoruna imza atarak altın madalya kazanan milli atlete madalyasını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Gümüş madalya kazanan İtalyan Dariya Derkach ile bronz madalya elde eden Portekizli Patricia Mamona'ya da ödüllerini aldı.

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