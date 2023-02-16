6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Türkiye'nin ve tüm dünyanın gözü kulağı deprem bölgesindeydi. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma çalışmalarının sonuna gelindi. Bölgede ki hasarlı evlerinde yıkılmasıyla birlikte tüm Türkiye yaralarını yavaş yavaş sarmaya başladı. Günlerdir bütün haber kanalları ve Türk dizi kanalları deprem haberlerini vermişken merakla beklenen en önemli soruların bir tanesi de 2023 depremden dolayı diziler ne zaman başlayacak, yayınlanacak 2023? Haftaya diziler var mı? soruların yanıt arıyor. İşte tüm soruların cevabı haberimizde...

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2023 DEPREMDEN DOLAYI DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YAYINLANACAK 2023?

Kahramanmaraş depreminin ardından Türk televizyon kanalları dizi, film ve programların yayınlanmasına ara vermişti. Dizilerin başlayıp başlamayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı, bazı dizilerin ise 20 Şubat itibariyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Dizilerin yanı sıra filmler ve programların da yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor.

HAFTAYA DİZİLER VAR MI?

RTÜK konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren dizilerin yayınlanması bekleniyor.