2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 20 ilçenin milli eğitim müdürünün katılımıyla 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Çalıştayı gerçekleşti.

Bakanlık tarafından açıklanan "2023 Eğitim Vizyon Belgesi" Vali Yardımcısı Adem Öztürk ile İl Millî Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş tarafından ilçe milli eğitim müdürleri ve müdürlük idarecilerinin katılımıyla değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, "2023 Eğitim Vizyon Belgesi" ile ilgili ilçeler tarafından yapılan çalıştaylar sonucunda hazırlanan raporlar değerlendirilirken, il genelinde hazırlanarak bakanlığa sunulacak olan 2023 Eğitim Vizyonu İl Eylem Planı çalıştay raporu konusunda da istişarede bulunuldu.

İstişare toplantısında, İl Millî Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, bakanlığın 3 yıllık hedef ve yaklaşımları çerçevesinde il genelindeki vizyon belgesinin hazırlık çalışmalarının önemine değinerek 2023 Eğğitim Vizyonu konusunda hazırlanan İl Eylem Planı hazırlık raporu ile ilgili bilgilendirmelerde ve değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA