2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Balıkesir’de yapıldı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Balıkesir İl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştayda; Temel Eğitim, Erken Çocukluk, Ortaöğretim, İmam Hatip Okulları, Mesleki ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim/Rehberlik, İnsan Kaynakları ve Teftiş, Özel Öğretim, Okul Gelişim Modeli, Ölçme ve Değerlendirme ve Yabancı Dil gibi konular, 11 ayrı çalışma grubu tarafından değerlendirilerek ele alındı.

"2023 Eğitim Vizyonu Balıkesir İl Çalıştayı"nın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, nitelikli ve ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi amaç edinen 2023 Eğitim Vizyonu; sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim öğretim konusundaki atılım ve şahlanış stratejimizin yol haritasını ifade etmektedir. 2023 Eğitim Vizyonundaki çalışmalarla Türkiye'nin önünde yepyeni ufuklar açılacak, yarınlarımız bugünümüzden çok daha güzel olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Balıkesir Üniversitemizin kıymetli akademisyenleri başta olmak üzere, değerli görüş ve önerileri ile çalıştayımıza katkı sunan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. İki gün süresince devam edecek bu çalıştayın; ülkemiz ve Balıkesir'imiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Özdemir, "İddiasız vizyon olmaz"

Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir: "Vizyon; gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerin gerçeğe uygun düşlerini kurabilmektir. Vizyon; geleceği düşlemek ve tasarlamaktır, kendi geleceğini oluşturmaktır; çalışanların hayatına yeni bir anlam yüklemektir. Gerilim, arayış, bir davadır; geleceği tahmin ettirmektir. 2070'de ne olacak? Dünya nereye gidiyor? Gelişen teknoloji yeni bir dünya oluşturdu ve bizler bu yeni dünyada neredeyiz? Eğitimde geldiğimiz nokta neresi ve biz nereyi hedefliyoruz? Çocukların, iş dünyasının, ailelerin eğitimden beklentisi ne? Okulların topluma yeni bir düzen getirmeye cesareti var mı? Okul olarak iddiamız ne? Biz ne olmak istiyoruz ve nereye gidiyoruz? Tüm bu soruların cevabını bize vizyon verir. İddiasız vizyon olmaz. Yetiştirmek istediğimiz insan profilini ortaya koymadan ve Türkiye'nin eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirlemeden ruhu, istikameti, gaye ve felsefesi olan bir evrensel pedagoji yaratmamız güçtür. Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa kendi içerisinde bir yenileşme çalışması başlattı. 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin her şeyden önce tamamen yerli ve millidir. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi; temel eğitimden ortaöğretime, erken çocukluk eğitiminden özel eğitime, din öğretiminden özel öğretime, mesleki teknik eğitimden öğretmen yetiştirmeye ve hepsinden önemlisi yeni bir müfredat anlayışıyla yeni bir ölçme değerlendirme sistemine kadar, a'dan z'ye eğitimin tüm alt bileşenlerini ele alarak 2023 yılına kadar yapılacak tüm iyileştirme ve gelişmeleri kapsar niteliktedir" dedi.

Eğitim Bilimi vizyon çalıştayına Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Canan Nakiboğlu, Prof. Dr. Erdoğan Tezci, Prof. Dr. Hülya Gür, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih Güneş, Dr. Öğr. Üyesi Kazım Biber, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Korkusuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, idareci ve öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Kaynak: İHA