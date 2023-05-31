2023 Kısa Saç Modelleri İşte Birbirinden Güzel Kullanışlı Kısa Saç Modelleri

Özellikle yaz aylarında uzun saçların bakımı zorlaşır ve saçlar kış ayına göre daha çok yıpranır. Bu nedenle yaz aylarında kısa saçlar daha kullanışlı ve cool görünüm sağlar. İşte 2023 kısa saç modelleri işte birbirinden kullanışlı kısa saç modelleri…

Kısa Bob: Bob saç kesimi uzun yıllardır popülerliğini koruyan bir seçenektir. Kısa bob, çene hizasında veya çeneye biraz altında biten, düzgün bir kesime sahip olan bir saç modelidir. Bu tarz, hafif dalgalı veya düz saçlar için harika bir seçenektir. Rahatlıkla şekillendirilebilir ve günlük kullanıma uygun bir stil sunar.

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Kısa Pixie: Pixie kesimi cesur ve iddialı bir tercihtir. Bu saç modelinde saçlar genellikle enseden ve yanlardan kısa kesilirken, üst kısım biraz daha uzun bırakılır. Pixie kesimi yüz hatlarını ortaya çıkarır ve modern bir görünüm sağlar. Özellikle ince yapılı ve oval yüze sahip olanlar için uygundur.

İnce Şeritli Kesim: Bu modelde saçlar genellikle boyun hizasına veya hafifçe üzerine kesilir. Ön tarafta daha uzun tutulan birkaç ince şerit ekleyerek hareketlilik ve katmanlar oluşturulabilir. Bu stil, saçın hacmini artırır ve dinamik bir görünüm sağlar.

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Asimetrik Kesim: Asimetrik kesim, farklı uzunluklarda ve katmanlarda kesilen bir saç modelidir. Bu tarzda saçın bir tarafı diğerinden daha uzun olabilir veya farklı bölgelerdeki katmanlar farklı uzunluklarda olabilir. Asimetrik kesim, cesur ve modern bir tarz arayanlar için harika bir seçenektir.

Kısa Saç İçin Kullanışlı Modeller Nelerdir?

Küçük Topuzlar ve Örgüler: Kısa saçlara sahip olanlar için topuzlar ve örgüler harika seçeneklerdir. Saçınızı geriye tarayarak küçük bir topuz yapabilir veya saçınızı örgülere dönüştürebilirsiniz. Bu stiller hem şık hem de pratiktir.

Kısa Dalgalar: Kısa saçlar için hafif dalgalar da popüler bir seçenektir. Saç düzleştirici veya saç maşası kullanarak saçınıza hafif dalgalar verebilirsiniz. Bu şekilde saçlarınıza hareketlilik ve hacim katabilirsiniz.

Yüz Şekline Uygun Kısa Saç Modelleri

Kısa saç modelleri, pratiklik, modernlik ve kolay şekillendirilebilirlik açısından birçok avantaja sahiptir. Ancak yüz şekline ve saç tipinize uygun olan bir stil seçmek önemlidir. Kuaförünüzle konuşarak size en uygun olanı belirleyebilirsiniz. Saç kesimi ve kullanılan saç modeli için yüz şekliniz son derece önemlidir.

Dalgalı Saç Hangi Yüz Tipine Yakışır?

Oval yüz şekli: Oval yüze saç modellerinden en çok dalgalı saçlardır. Özellikle katlı bir saç kesimi tercih edeceksen mutlaka dalgalı saç modellerine de bir şans vermeni öneririz.

Hangi Saç Modeli Genç Gösterir?

Katlı ve kısa saç modelleri seni olduğunda daha genç gösterir. Çünkü boynu ve omuzları açıkta bırakan modeller seni daha canlı ve enerjik gösterecektir.

2023 Hangi Saç Rengi Moda?

2023 yılı ile de saçlarda çokça doğal tonları göreceğiz. Özellikle natural ton olarak adlandırdığınız bej renkler ve kumrallar bu senenin gözde renklerinden olacak. Sarı tonları her zamanki gibi popülerliğini koruyacak ancak platin ve açık sarılar yerine küllü sarıları bu yıl daha çok göreceğiz.