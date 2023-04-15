2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İl İl Bayram namazı saatleri! Bayram namazı nasıl kılır?

2023 Ramazan Bayramı, Türkiye'de 21-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Ramazan ayının sonunda gerçekleşen bu bayram, müslümanlar için oldukça önemli bir dini bayramdır. Bu özel günlerde müslümanlar, bayram namazı kılmak üzere camilere akın ederler. Peki, 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İl İl Bayram namazı saatlerine haberimizde yer verdik.

Ramazan Bayramı namazı, bayramın birinci günü sabah saatlerinde kılınır. Bu yıl, 2023 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan 2023 Cuma gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, bayram namazı da 21 Nisan 2023 Cumai günü sabahın erken saatlerinde kılınacak.

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Bayram namazı saatleri her yıl olduğu gibi il il ve ilçe ilçe farklılık göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruların yanıtını giderdi.

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ 2023

Adana Bayram namazı saati - 06:37

Adapazarı (Sakarya) Bayram namazı saati - 06:54

Adıyaman Bayram namazı saati - 06:25

Afyon Bayram namazı saati - 06:55

Ağrı Bayram namazı saati - 06:04

Aksaray Bayram namazı saati - 06:41

Amasya Bayram namazı saati - 06:32

Ankara Bayram namazı saati - 06:45

Antalya Bayram namazı saati - 06:56

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Ardahan Bayram namazı saati - 06:04

Artvin Bayram namazı saati - 06:08

Aydın Bayram namazı saati - 07:06

Balıkesir Bayram namazı saati - 07:05

Bartın Bayram namazı saati - 06:45

Batman Bayram namazı saati - 06:13

Bayburt Bayram namazı saati - 06:09

Bilecik Bayram namazı saati - 06:56

Bingöl Bayram namazı saati - 06:15

Bitlis Bayram namazı saati - 06:09

Bolu Bayram namazı saati - 06:49

Burdur Bayram namazı saati - 06:57

Bursa Bayram namazı saati - 07:00

Çanakkale Bayram namazı saati - 07:10

Çankırı Bayram namazı saati - 06:41

Çorum Bayram namazı saati - 06:36

Denizli Bayram namazı saati - 07:02

Diyarbakır Bayram namazı saati - 06:17

Düzce Bayram namazı saati - 06:51

Edirne Bayram namazı saati - 07:08

Elazığ Bayram namazı saati - 06:20

Erzincan Bayram namazı saati - 06:18

Erzurum Bayram namazı saati - 06:11

Eskişehir Bayram namazı saati - 06:54

Gaziantep Bayram namazı saati - 06:29

Giresun Bayram namazı saati - 06:22

Gümüşhane Bayram namazı saati - 06:18

Hakkâri Bayram namazı saati - 06:03

Hatay (Antakya) Bayram namazı saati - 06:34

Iğdır Bayram namazı saati - 06:00

Isparta Bayram namazı saati - 06:56

İstanbul Bayram namazı saati - 06:59

İzmir Bayram namazı saati - 07:09

İzmit (Kocaeli) Bayram namazı saati - 06:56

Kahramanmaraş Bayram namazı saati - 06:30

Karabük Bayram namazı saati - 06:45

Karaman Bayram namazı saati - 06:45

Kars Bayram namazı saati - 06:03

Kastamonu Bayram namazı saati - 06:40

Kayseri Bayram namazı saati - 06:35

Kırıkkale Bayram namazı saati - 06:42

Kırşehir Bayram namazı saati - 06:40

Kilis Bayram namazı saati - 06:30

Konya Bayram namazı saati - 06:48

Kütahya Bayram namazı saati - 06:57

Malatya Bayram namazı saati - 06:24

Manisa Bayram namazı saati - 07:07

Mardin Bayram namazı saati - 06:15

Mersin Bayram namazı saati - 06:40

Muğla Bayram namazı saati - 07:05

Muş Bayram namazı saati - 06:11

Nevşehir Bayram namazı saati - 06:38

Niğde Bayram namazı saati - 06:39

Ordu Bayram namazı saati - 06:24

Osmaniye Bayram namazı saati - 06:33

Rize Bayram namazı saati - 06:13

Samsun Bayram namazı saati - 06:30

Siirt Bayram namazı saati - 06:10

Sinop Bayram namazı saati - 06:34

Sivas Bayram namazı saati - 06:28

Şanlıurfa Bayram namazı saati - 06:23

Şırnak Bayram namazı saati - 06:08

Tekirdağ Bayram namazı saati - 07:05

Tokat Bayram namazı saati - 06:30

Trabzon Bayram namazı saati - 06:16

Tunceli Bayram namazı saati - 06:19

Uşak Bayram namazı saati - 07:00

Van Bayram namazı saati - 06:04

Yalova Bayram namazı saati - 06:58

Yozgat Bayram namazı saati - 06:37

Zonguldak Bayram namazı saati - 06:48

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

Bayram Namazı 1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram Namazı 2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yılda iki defa kılınan bayram namazı öncesi din görevlileri namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşur.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda cemaati bilgilendirir. Niyet edilirken , hangi bayramın namazı olduğu belirtilir.

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."