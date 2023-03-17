Büyük hayallerle kurulan şirketler ne yazık ki elde olmayan belirli sebeplerden dolayı kapatılmaktadır. Şirketin giderleri gelirlerinden fazla olduğu takdirde ise maliyeti artınca ihtiyaçlar karşılanmaması halinde şirketin kapatılması bir seçenek olarak değerlendirilir. Bu kapsamda 2023 Şahıs, Limited ve Anonim Şirket Kapatma Dilekçesi İndirme Linki! detayları haberimizde...

2023 ŞAHIS, LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET KAPATMA DİLEKÇESİ İNDİRME LİNKİ

Ticaret amaçlı kurulan şirketler kapatılması hususunda gerekli evrakları ayarlar ve işlemler için gerekli yerlere müracaatları başlar. Genel kapsamda şirketler kapatılırken istenilen başlıca belgelerin başında, vergi levhası aslı, kullanılmamış faturalar, yazarkasa levhası, yazarkasa ruhsatı, ikametgâh ve işi bırakma bildirimi / dilekçesi yer alır. Bu evraklar halledilirken en önemli belgelerin başında gelen dilekçe ise nasıl hazırlanırken en merak edilen konuların başında gelir. İşte 2023 Şahıs, Limited ve Anonim şirketlerine ait 2023 Şirket Kapatma Dilekçesi'ne linke tıklayarak öğrenebilirsiniz...