2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak

MOTUL 2023 Türkiye Klasik Otomobil 1. ayak yarışları, Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı 29-30 Nisan'da Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilecek.

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2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası ile 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenecek.

2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak

KATILIMCILAR TÜM KATAGORİLERDE ÜÇER YARIŞTA MÜCADELE EDECEK

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonda 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorisinde yarışlar yapılacak.

2023 TÜRKİYE KLASİK OTOMOBİL ŞAMPİYONASI

2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası da 29 Nisan Cumartesi günü Kocaeli’de düzenlenecek Bahar Rallisi ile başlayacak.

Kerpe'deki TOSFED Körfez Pisti'nden start alacak yarışta katılımcılar, gün boyunca Kandıra-Kerpe bölgesinde belirlenen etapları geçtikten sonra başlangıç noktasında mücadeleyi tamamlayacak.

KAYNAK: AA

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