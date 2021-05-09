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2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye'de mi oynanacak?

Mike Keegan, 2023'ün Lozan Antlaşmasının 100. yılı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü olduğunu vurgulayarak dikkat çeken bir sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Peki 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye'de mi oynanacak? İşte ayrıntılar...

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye'de mi oynanacak?

Mike Keegan, Twittger hesabında yaptığı paylaşımda 2023'ün Lozan Antlaşmasının 100. yılı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü olduğunu vurgulayarak dikkat çeken bilgiyi aktardı. Peki 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye'de mi oynanacak? İşte ayrıntılar...

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ TÜRKİYE'DE Mİ OYNANACAK?

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını onurlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalini önerdi.

Daily Mail spor muhabiri Mike Keegan güzel gelişmeyi aktardı. Keegan'ın aktardığı bilgiye göre UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını onurlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalini önerdi.

Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Daily Mail Spor muhabiri Mike Keegan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 - "UEFA, yapılan toplantı sonrası en geç salı günü kararını açıklayacak. Muhtemelen 2022 finali Saint Petersburg, 2023 finali Türkiye, 2024 finali Wembey ve 2025 finali de Münih'te oynanacak."

- "2023, Lozan Antlaşmasının 100. yılı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü."

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye'de mi oynanacak?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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