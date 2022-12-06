2023 Web Güvercin Giriş Nasıl Yapılır? İşte Yemeksepeti Restoran Giriş Linki

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yemek ve gıda siparişi verdiği Yemeksepeti, vatandaşların ve işletmelerin sorunlarının çözümü ve şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yemek Sepetinin ağında kayıtlı olan restoranların sipariş iletişimi için kullandığı Web Güvercin sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ve sisteme giriş yapmak isteyenler 2023 Web Güvercin giriş nasıl yapılır? sorusunun yanıtını ve Yemeksepeti restoran giriş linkini araştırıyor.

2023 WEB GÜVERCİN GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Yemeksepeti'nin işletmeler için hizmete aldığı Web Güvercin servisine giriş yapmak için linke tıklayınız.

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Akabinde sizden kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girdikten sonra Giriş yap seçeneğine tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

İŞTE YEMEKSEPETİ RESTORAN GİRİŞ LİNKİ

Yemeksepeti'nin restoran işletmeleri için sunduğu sisteme giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

İŞTE YEMEKSEPETİ RESTORAN GİRİŞ LİNKİ

Web Güvercin Portakal uygulaması sayesinde Yemek Sepeti üyesi olan Restoranlar restoran takibi yapabilir, bu bölüm sayesinde ürün ekleme ve düzenleme işlemlerini yapabilmektedir.

Web Güvercin ile iletişime geçebilmek için aşağıda tablodaki bilgileri kullanabilirsiniz.

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Mail: teknikdestek@yemeksepeti.com

Telefon: +90 212 359 18 00

Mail – Diğer: info@yemeksepeti.com

YEMEKSEPETİ HAKKINDA

Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı.

Kurucular: Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan, Cem Nufusi.

27 Mart 2021 tarihinde yapılan resmî açıklamaya göre kullanıcı bilgilerinin korsanlar tarafından ele geçirildiği belirtildi. Gerçekleşen siber saldırı, 25 Mart'ta tespit edildi, fark edildiğinde ise site veri tabanındaki kullanıcı bilgilerinin (sisteme kayıtlı telefon numaraları, e-posta adresleri, adres bilgileri) bir kısmı ele geçirilmişti. Açıklamanın devamında ihlale neden olan sorunun ortadan kaldırıldığı söylendi.