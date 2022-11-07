2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi: "Bunun üzerinde de bir rakam olabilir" Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2023 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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