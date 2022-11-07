2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi: "Bunun üzerinde de bir rakam olabilir"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2023 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi: "Bunun üzerinde de bir rakam olabilir" 1

Kasım ayına girilmesiyle gözler Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. TÜİK verilerine göre Ekim ayı enflasyonu yüzde 85.51 olarak açıklanırken 2023 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı da vatandaşların ve işverenlerin odağında yer alıyor.

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2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi: "Bunun üzerinde de bir rakam olabilir"
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