2023 YKS ek yerleştirme dönemi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme dönemi başladı. SANKO Üniversiteli olmak isteyen aday öğrenciler, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Günleri'nde tercih yapabilecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
2023 YKS ek yerleştirme dönemi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme dönemi başladı. SANKO Üniversiteli olmak isteyen aday öğrenciler, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Günleri'nde tercih yapabilecek.

Aday öğrenciler ve veliler, SANKO Üniversitesini hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret ederek, (342) 211 65 00 numaralı çağrı merkezini arayarak, www.sanko.edu.tr sitesine girerek ya da 0530 919 27 65 numaralı whatsapp hattından bilgi alabilecek.

Adaylar, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinin yanı sıra, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Ameliyathane, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları için tercih yapabilecek.

"Sanko ünıversıtesı"

SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Son Haberler
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
2023 YKS ek yerleştirme dönemi
Mersin Valiliğinden Mark Dickey açıklaması: "Genel sağlık durumu iyi"
Mersin Valiliğinden Mark Dickey açıklaması: "Genel sağlık durumu iyi"
Hepsiburada’dan yapay zekaya dayalı ’değerlendirme özeti’ ve ’hızlı Yorum’
Hepsiburada’dan yapay zekaya dayalı ’değerlendirme özeti’ ve ’hızlı Yorum’
Konya’dan Hatay’a 100 çiftin düğünü için çeyiz yardımları tırlarla yola çıktı
Konya’dan Hatay’a 100 çiftin düğünü için çeyiz yardımları tırlarla yola çıktı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!