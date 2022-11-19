2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler...

2023'te evlilik için adım atacak olanlar buraya! İşte astrologların "imza atmak için uygun değil" dediği o tarihler...

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2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 1

Astroloji meraklıları buraya! Sevgiliniz, nişanlınız ile evlilik tarihi alacağınız zaman bir uzmandan danışmanlık almanız, doğum haritalarınıza baktırmanız faydalı olabilir. İlişkiniz için en uygun tarihleri seçmeniz sizin için iyi olacaktır. Fakat bu tarz bir girişimle uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Öyle ise astrologların genel olarak 2023 yılında evlilik için uygun olmayan tarihler listesine bir gözden geçirebilirsiniz. İşte nikah günü için uygun olmayan tarihler...

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 2

(Bu tarihlerin nikah günü için uygun olmadığını, düğün için herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtelim. Ayrıca astrologlar, bu tarihleri dikkate almadan evlenenlerin evliliklerinin kötü olacağını ya da boşanacaklarını söylemiyor. Genel bir yargıda bulunmak zaten yanlış olacaktır. Fakat astroloji ile ilgileniyor, bu tarz detaylara özen gösteriyorsanız dikkate alabilirsiniz.)

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 3

2022 sonu, 2023 başında evlilik için tavsiye edilmeyen tarihler:

15 Kasım 2022 - 20 Ocak 2023

Mars retrosu halen daha devam edeceği için retronun geçmesini beklemek daha iyi olacaktır.

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 4

1-12 Şubat arası

Mars retrosu henüz bitecek gökyüzü yenilikler için uyarıyor.

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 5

7-8-9 Mart tarihleri

Mart retrosu yeni bitmiş olacağından gökyüzünün sakinleşmesini beklemek, biraz daha zaman vermekte fayda var.

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 6

15-21 Mart arası

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 7

6-12 Nisan arası

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 8
2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 9

20 Nisan-25 Mayıs arası

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 10

4-9 Haziran arası

Bu tarihler arasında gerçekleşecek olan tutulmalar da ilişkinizin gerginleşmesine, ufak tefek pürüzlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 11

16-18 Haziran arası

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 12

29 Haziran-9 Temmuz arası

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 13

21 Temmuz-17 Eylül arası

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 14

1-31 Ekim arası

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 15

1-4 Kasım arası​​​​​​​

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 16

27 Kasım-4 Aralık arası

2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler... 17

13 aralık- 4 Ocak arası

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