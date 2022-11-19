2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler...

Astroloji meraklıları buraya! Sevgiliniz, nişanlınız ile evlilik tarihi alacağınız zaman bir uzmandan danışmanlık almanız, doğum haritalarınıza baktırmanız faydalı olabilir. İlişkiniz için en uygun tarihleri seçmeniz sizin için iyi olacaktır. Fakat bu tarz bir girişimle uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Öyle ise astrologların genel olarak 2023 yılında evlilik için uygun olmayan tarihler listesine bir gözden geçirebilirsiniz. İşte nikah günü için uygun olmayan tarihler...