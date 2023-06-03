Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi belli oldu.
Saat 22.00’da kameraların karşısına geçen Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.
İşte yeni kabine ekibi
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Vedat Işıkhan
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Gacır
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Erdoğan, ayrıca MİT müsteşarlığına İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne de Akif Çağatay Kılıç'ın getirildiğini açıkladı.