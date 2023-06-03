2023'te görev yapacak bakanları belli oldu! Peki kimler bakan oldu? Merakla beklenen yeni kabine belli oldu, hangi isimler hangi bakanlıkların başına geçecek sorusu cevap buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde kendisine yol arkadaşlığı yapacak Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. İşte yeni dönemde görev yapacak kabine listesi...