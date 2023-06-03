2023'te görev yapacak bakanları belli oldu! Peki kimler bakan oldu?

Merakla beklenen yeni kabine belli oldu, hangi isimler hangi bakanlıkların başına geçecek sorusu cevap buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde kendisine yol arkadaşlığı yapacak Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. İşte yeni dönemde görev yapacak kabine listesi...

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2023'te görev yapacak bakanları belli oldu! Peki kimler bakan oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi belli oldu.

Saat 22.00’da kameraların karşısına geçen Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

İşte yeni kabine ekibi

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Vedat Işıkhan

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Gacır

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Erdoğan, ayrıca MİT müsteşarlığına İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne de Akif Çağatay Kılıç'ın getirildiğini açıkladı.

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