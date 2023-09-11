2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Ermenistan: 0 - Hırvatistan: 1 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Ermenistan: 0 - Hırvatistan: 1 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Puanını 10'a yükselten Hırvatistan, Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda averajla liderliğe yükseldi.

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Mugnier

Ermenistan: Ongjen Cancarevic, Andre Calisir, Georgi Harytyunyan, Styopa Mkrtchyan, Eduard Spertsyan, Uguchukwu Iwu (Kamo Hovhannisyan dk. 58), Artak Dashyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan (Artur Serobyan dk. 58), Lucas Zelarrayan, Grant-Leon Mamedova (Noberto Briasco dk. 68)

Yedekler: Stanislav Buchnev, Arsen Beglaryan, Taron Voskanyan, Erik Piloyan, Zhirayr Magaryan, Hovhannes Harutyunyan, Wbeymar Angulo Mosquera, Sargis Adamyan

Teknik Direktör: Oleksandr Petrakov

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Barisic, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Luka Ivanusec (Lovro Majer dk. 74), Andrej Kramaric (Mario Pasalic dk. 69), Ivan Perisic, Bruno Petkovic (Petar Musa dk. 84)

Yedekler: Nediljko Labrovic, Ivica Ivusic, Martin Erlic, Borna Sosa, Mateo Kovacic, Nikola Vlasic, Josip Juranovic, Matija Frigan

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Gol: Andrej Kramaric (dk. 13) (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Josko Gvardiol, Josip Stanisic (Hırvatistan)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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