2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Ermenistan: 0 - Hırvatistan: 1 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Puanını 10'a yükselten Hırvatistan, Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda averajla liderliğe yükseldi.
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Mugnier
Ermenistan: Ongjen Cancarevic, Andre Calisir, Georgi Harytyunyan, Styopa Mkrtchyan, Eduard Spertsyan, Uguchukwu Iwu (Kamo Hovhannisyan dk. 58), Artak Dashyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan (Artur Serobyan dk. 58), Lucas Zelarrayan, Grant-Leon Mamedova (Noberto Briasco dk. 68)
Yedekler: Stanislav Buchnev, Arsen Beglaryan, Taron Voskanyan, Erik Piloyan, Zhirayr Magaryan, Hovhannes Harutyunyan, Wbeymar Angulo Mosquera, Sargis Adamyan
Teknik Direktör: Oleksandr Petrakov
Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Barisic, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Luka Ivanusec (Lovro Majer dk. 74), Andrej Kramaric (Mario Pasalic dk. 69), Ivan Perisic, Bruno Petkovic (Petar Musa dk. 84)
Yedekler: Nediljko Labrovic, Ivica Ivusic, Martin Erlic, Borna Sosa, Mateo Kovacic, Nikola Vlasic, Josip Juranovic, Matija Frigan
Teknik Direktör: Zlatko Dalic
Gol: Andrej Kramaric (dk. 13) (Hırvatistan)
Sarı kartlar: Josko Gvardiol, Josip Stanisic (Hırvatistan)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA