2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Ermenistan: 0 (İlk yarı)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Ermenistan: 0 (İlk yarı)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in içeri çevirmek istediği top savunmada kaldı.

11. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun Barış Alper'e attığı uzun topu savunma karşıladı.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper'in şutunu kaleci Ognjen Cancarevic kurtardı.

15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder'in ortasında, Barış Alper'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper'in yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Barış Alper'in ceza sahası sol tarafından verdiği pasta Kerem Aktürkoğlu'nun sol ayağıyla yaptığı şutta top üstten auta gitti.

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Antonio Rapuano

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkaçar, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Onur Bulut, Mert Müldür, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Salih Uçan, Halil Dervişoğlu, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Ermenistan: Ognjen Cancarevic, Varazdat Haroyan, Styopa Mkrtchyan, Georgi Harutyunyan, Uguchukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Lucas Zelarrayan, Grant-Leon, Mamedova, Artak Dashyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Yedekler: Stanislav Buchnev, Arsen Beglaryan, Andre Calisir, Taron Voskanyan, Erik Piloyan, Kamo Hovhannisyan, Zhirayr Margaryan, Hovhannes Harutyunyan, Wbeymar Angulo Mosquera, Artur Serobyan, Norberto Briasco, Sargis, Adamyan

Teknik Direktör: Oleksandr Petrakov

Sarı kart: Vahan Bichakhchyan (Ermenistan)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Ermenistan: 0 (İlk yarı)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Ermenistan: 0 (İlk yarı)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Ermenistan: 0 (İlk yarı)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Ermenistan: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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