2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Tiknizyan'ın sol kanattan ceza sahasına çıkardığı pasta arka direkte topla buluşan Artak Dashyan, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

58. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı sert ortayı Ermenistan savunması karşıladı.

71. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza yayından sol köşeye çektiği sert şut kaleci Ognjen Cancarevic'te kaldı.

88. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza yayında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun şutunu Cancarevic kurtardı. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topu önünde bulan Bertuğ Yıldırım, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

90+3'te kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Antonio Rapuano

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Mert Müldür dk. 61), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkaçar (Onur Bulut dk. 72), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek (İrfancan Kahveci dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Bertuğ Yıldırım dk. 80), Barış Alper Yılmaz (Halil Dervişoğlu dk. 61), Cengiz Ünder

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Salih Uçan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Ermenistan: Ognjen Cancarevic, Varazdat Haroyan, Styopa Mkrtchyan, Georgi Harutyunyan, Uguchukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Lucas Zelarrayan (Norberto Briasco dk. 83), Grant-Leon (Sargis Adamyan dk. 62), Mamedova, Artak Dashyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan (Artur Serobyan dk. 62)

Yedekler: Stanislav Buchnev, Arsen Beglaryan, Andre Calisir, Taron Voskanyan, Erik Piloyan, Kamo Hovhannisyan, Zhirayr Margaryan, Hovhannes Harutyunyan, Wbeymar Angulo Mosquera

Teknik Direktör: Oleksandr Petrakov

Goller: Artak Dashyan (dk. 49) (Ermenistan), Bertuğ Yıldırım (dk. 88) (Türkiye)

Sarı kartlar: Varazdat Haroyan, Ognjen Cancarevic, Vahan Bichakhchyan (Ermenistan), Çağlar Söğüncü, Bertuğ Yıldırım, Merih Demiral (Türkiye)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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