’’2024 bütçesinde ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız’’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat için günlük reeskont kredi limitini 300 milyon liradan 1,5 milyara çıkardık. 2024 bütçesinde de ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
’’2024 bütçesinde ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız’’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat için günlük reeskont kredi limitini 300 milyon liradan 1,5 milyara çıkardık. 2024 bütçesinde de ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na katıldı. Bakan Bolat, tekstil sektörünün ihracattaki önemine değinirken ihracatçılara verilen desteklere de dikkat çekti. Bakan Bolat, "İhracatçılar için Eximbank'ın sermayesini yüzde 40 arttırdık. 70 milyar lira finansman desteği sağladık. Yetmedi, 25 Temmuz'da Merkez Bankamızla, Hazine ve Maliye Bakanımızla iş birliği yaparak onların desteğiyle 300 milyon liradan ihracat için günlük reeskont kredi limitini Merkez Bankamız 1.5 milyara çıkardı. Bunun bir milyarı Eximbank üzerinden yapıldı, tam beş katıydı. Merkez Bankamız yine destekledi, Eximbank'a 2 milyar, diğer bankalara 1 milyar yetki verdi, ihracatçılara reeskont kredi destekleri açıldı. 1,5 ayda 10 katı finansman desteğini artırdık. 2024 bütçesinde de ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız, Maliye Bakanımızdan bunun da sözünü aldık. Sizin de çabalarınızı artırmanızı, ihracat pazarlarınızı, ihraç ürünlerini çeşitlendirmenizi bekliyoruz" dedi.

'Yılı yüzde 4,5 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz'

Son 12 çeyrektir Türkiye'nin büyüme gösterdiğini hatırlatan Bolat, "Milli gelirimiz 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıktı. İhracatımızın 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkması bu sektörlerimizin başarısıyla ortaya çıkmıştır. Türkiye ekonomisi 12 çeyrektir, yani yaklaşık 3 yıldır kesintisiz büyümektedir. 2021 yılında yüzde 11,4; geçen yıl yüzde 5,5; 2023'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüyen ekonomimiz, yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 3,8 ile büyümeyi sürdürmüştür. Yılı yüzde 4,5 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın yanındayız'

İlk defa yılda bir milyar dolar ihracatı yakalayınca bayram etmiştik diyerek sözlerine devam eden Bakan Bolat, "Daha sonra 1987 yılında ayda bir milyar dolar ihracatı yakaladığımızda yine bayram etmiştik. Arkadaşlar şimdi günde bir milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bazen biraz altı, biraz yukarısı ama ayda ortalama 20 ile 22,5-23 milyar dolar arasında ihracat yapan bir ülke konumuna geldik. Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki tüm destek mekanizmalarıyla üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın yanındayız" diye konuştu.

Bakan Bolat, "Orta vadeli program geçen hafta açıklandı. Orta vadeli programda biz 4.5 ile 5 arasında büyümeleri inşallah önümüzdeki 3 yılda gerçekleştireceğiz. Pandemi başladığından itibaren 4 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık iş bulduk. Büyümemiz kesintiye uğramadı. Sanayi üretimi açıklandı. Temmuz ayında yüzde 7.4 artışımız var, bir yıl öncesine kıyasla. İşsizlik oranımızda yüzde 0.2 gerileme var. Yüzde 9.4'e geriledik. Bunlar sevindirici rakamlar. İhracatta da Temmuz ve Ağustos ayında cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Ama artış hızımız tabii yavaşladı. Ve bu yıl şu an itibariyle geçen yılla aynı rakamları korumaya çalışıyoruz" dedi.

’’2024 bütçesinde ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız’’

’’2024 bütçesinde ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız’’

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İş Bankası, 100. Yıl Girişim Sermayesi’ni tanıttı
İş Bankası, 100. Yıl Girişim Sermayesi’ni tanıttı
Net sıfır emisyonda 2035 hedefi
Net sıfır emisyonda 2035 hedefi
Badem üreticileri fiyat açıklaması bekliyor
Badem üreticileri fiyat açıklaması bekliyor
Altın piyasasındaki durgunluk kuyumcuları olumsuz etkiliyor
Altın piyasasındaki durgunluk kuyumcuları olumsuz etkiliyor
Son Haberler
Kepez’in mobil hizmetleri İbradı’da
Kepez’in mobil hizmetleri İbradı’da
Avrasya Üniversitesi Rektörü Terzioğlu’ndan ek yerleştirmeler için kontenjan açıklaması
Avrasya Üniversitesi Rektörü Terzioğlu’ndan ek yerleştirmeler için kontenjan açıklaması
Okul müdürüne makamında saldırı
Okul müdürüne makamında saldırı
4.Marmara Kamp ve Karavan Fuarı Pendik’te kapılarını açtı
4.Marmara Kamp ve Karavan Fuarı Pendik’te kapılarını açtı
Bursa AFSİAD kolları sıvadı
Bursa AFSİAD kolları sıvadı
Vali Çiftçi; “Yatırımcılarımızı her zaman destekleyeceğiz”
Vali Çiftçi; “Yatırımcılarımızı her zaman destekleyeceğiz”
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Asya’nın anahtarı Singapur
Asya’nın anahtarı Singapur
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!