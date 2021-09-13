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2024 yılında aday olacak mı? Trump'tan çarpıcı açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, 2024'teli başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum." dedi.

2024 yılında aday olacak mı? Trump'tan çarpıcı açıklama

Konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda buluna eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ülkesinde geniş yankı buldu. 

 Joe Biden yönetimi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump'ın konuşması gündem oldu. 2024'teki başkanlık seçimleri için aday olup olmayacağı konusundaki soruya da yanıt veren Trump, "Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum. Bu ülkemiz için utanç verici." dedi.

BIDEN BECERİKSİZ

Trump, programda halefi Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde izlediği yol konusunda da açıklamada bulundu

Trump bu konuda Biden'ı sert bir dille eleştirdi.

Eski ABD Başkanı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biden yönetiminin ABD'yi Afganistan'dan çekme şekli ülkemiz tarihindeki en büyük utançtır. Afganistan'a baktığınızda, tamamen sebepsiz ölümleri görüyoruz. Askerlerin aileleri Biden yerine benimle konuşmak istiyor."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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