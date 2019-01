20:30 HADİ FİZY ipucu cevabı nedir? 29 Ocak HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 29 Ocak Hadi joker kodu nedir? HADİ youtube hesabındaki joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 29 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. HADİ'nin bu akşamki büyük ödülü FİZY katkılarıyla 30 bin TL olarak belirlendi. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 29 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "FİZY ''Alternatif Salı'' listesindeki 10. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

29 OCAK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

HADİ Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: Hadi bu akşam 20:30’da!

Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL

Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor İpucu için hemen fizy’e git, ''Alternatif Salı'' listesindeki 10. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma Yarışmaya herkesten bir adım önde başla

29 Ocak HADİ ipucu sorusu: "FİZY 'Alternatif Salı' listesindeki 10. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?"

29 OCAK HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

29 Ocak HADİ ipucu cevabı: VEGA - DELİNİN YILDIZI

HADİ JOKER KODU NEDİR? 29 OCAK

HADİ ekibi Instagram hesaplarından paylaştıkları videonun altına şu notu düştüler "Sevgili Hadiciler Salı joker kodu için Müge sizlere youtube kanalımızda bir haberi var!" Sevilen Sunucu Müge'nin HADİ YouTube kanalından hadiciler ile paylaştığı 29 Ocak HADİ joker kodu aşağıdaki gibidir:

25 OCAK HADİ JOKER KODU: "hadioynalive"

Not: Paylaşılan joker kodu 29 Ocak Salı günü gece 00.00'a kadar sınırsız kişiye verilecektir.

HADİ İPUCU CEVABI: VEGA KİMDİR?

Vega, Türk rock müzik grubudur. Adını mavi ışık yayan Vega yıldızından alır. İTÜ Elektronik Mühendisliği mezunu olan Mert Koral ve Tuğrul Akyüz ile Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Deniz Özbey tarafından kurulmuştur. 1999 yılında Tamam Sustum, 2002 yılında Tatlı Sert ve 2003 yılında Tatlı Sert 2 albümlerini çıkardı. 2003 yılında Mert Koral'ın ayrılmasından sonra yola iki kişi devam ettiler. 2005 yılında çıkardıkları Hafif Müzik albümü sonrası uzun bir süre müziğe ara veren grup, 2017'de Delinin Yıldızı ile müzik hayatlarına geri döndüler. Grup üyeleri Deniz Özbey ile Tuğrul Akyüz evlidir ve çiftin bir çocukları vardır.

Vega, 1996'da gitarda Tuğrul Akyüz, klavyede Mert Koral ve vokalist Deniz Özbey tarafından kurulmuştur. Akyüz ve Koral, İTÜ Elektronik Mühendisliği'nden birbirlerini tanıyor ve 1992'den beri İngilizce müzik yapıyordu. Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Deniz Özbey'in katılımı ile kendi şarkılarını yazmaya başlayan grubun kaydettiği "Tamam Sustum" şarkısı NR1 şirketinin kurucusu Murat Akad'ın dikkatini çekti ve Akad, grubu yeni şarkılar yapmak için teşvik etti. Akad'ın prodüktörlüğünde Vega ilk albümü Tamam Sustum'u kaydetti ve 1999 yılında yayınladı. İlk klip de "Tamam Sustum"a çekildi. Albümün ikinci klibinin çekildiği "Alışamadım Yokluğuna" da Vega'nın en bilinen eserlerinden biri oldu. 1999 yılında Tuğrul Akyüz ve Deniz Akyüz evlendi.

Grup, 2000 yılında yeni albümleri üzerinde çalışmaya başladı ve kayıtlar 2001 yılında yapıldı. 2002 yılının yazında grup ikinci albümü Tatlı Sert'i yayınladı. Albümün prodüktörlüğünü grubu NR1'den alıp, Universal'e bağlı olan kendi şirketi Procekts'ten çıkaran Teoman yaptı, ancak kendi projeleri nedeniyle albüm kayıtlarına fazla katkıda bulunamadı. Grup, albümün ilk konserini 2 Temmuz 2002'de H2000 festivalinde verdi. Ancak bu dönem Universal şirketinin yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle albüm sadece 5000 adet basılabilmişti ve albüm için bir tanıtım yapılmadı. Albümün ilk klibi "Bihaber" şarkısına çekildi. Bir sene sonra albüm, bir remix CD ile Tatlı Sert 2 adıyla ancak yine kısıtlı sayıda piyasaya sürüldü. Albümdeki remix'lerin çoğunda Serkan Hökenek imzası vardı. Bunun yanında Haluk Kurosman da "Desem de İnanma" şarkısının alakturka versiyonunu Deni- Özbey ile düzenledi. Bu dönemde Mert Koral gruptan ayrılma kararı aldı ve Vega yoluna iki kişi devam etti. Grup, 2014 yılını konserlerle geçirdi. Sene sonunda çekilen albümün ikinci klibi "Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı" ise müzik kanallarında sık sık yayınlanarak yaşadıkları şanssızlıklara rağmen grubu gündemde tuttu.

2005 yılında grup yeni şarkılarını konserlerinde çalmaya başladı ve yıl sonunda üçüncü albümleri Hafif Müzik, yeni mü-ik şirketleri Sony BMG etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün ilk klip parçası Deniz Özbey'in Tuğrul Akyüz'e yazdığı "Serzenişte" oldu. Daha sonra da "Elimde Değil" ve "Hafif Müzik" şarkıları kliplendirildi. Bu albümü yurtiçinde bir turne de takip etti. Rock'n Coke 2006'da sahne aldılar. 2008'de albümün turnesi sona erirken, sene sonuna doğru Tuğrul ve Deniz Akyüz çiftinin kızları Ceylin dünyaya geldi. Kızlarının doğumuyla müzik piyasasından biraz uzaklaşan grup, nadiren de olsa konser vermeye devam etti.

2010'LAR

2015 yılında Vega, tekrardan daha aktif bir konuma gelerek yeni albüm için çalışmalara başladı. 11 Eylül 2017'de yeni albüm Delinin Yıldızı dinleyicilere duyuruldu ve bir hafta sonra da yayınlandı. Albüm için 30 Eylül'de başlayan ve 11 konser olarak tasarlanan bir turne düzenlendi.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.